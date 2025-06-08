26
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
08-06-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
دانييلا رحمة
فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وأطلت
دانييلا
بثياب البحر وهي تستمتع بوقتها على البحر برفقة فتاة صغيرة يبدو انها ابنة صديقتها.
وشاركت دانييلا مؤخرا في مسلسل "
فرانكلين
" الذي عرض على
نتفلكس
، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نفس".
مواضيع ذات صلة
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في دبي.. هل ناصيف زيتون برفقتها؟ (صور)
08/06/2025 18:38:50
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في البترون.. كارلا حداد تستمتع بوقتها على البحر وتُمارس هذه الرياضة (صور)
Lebanon 24
في البترون.. كارلا حداد تستمتع بوقتها على البحر وتُمارس هذه الرياضة (صور)
08/06/2025 18:38:50
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
08/06/2025 18:38:50
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
08/06/2025 18:38:50
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
10:45 | 2025-06-08
08/06/2025 10:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
09:18 | 2025-06-08
08/06/2025 09:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
07:13 | 2025-06-08
08/06/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
Lebanon 24
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
05:52 | 2025-06-08
08/06/2025 05:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
Lebanon 24
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
15:20 | 2025-06-07
07/06/2025 03:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
13:10 | 2025-06-07
07/06/2025 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:18 | 2025-06-07
07/06/2025 01:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
10:45 | 2025-06-08
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
09:18 | 2025-06-08
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
07:13 | 2025-06-08
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
05:52 | 2025-06-08
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
01:48 | 2025-06-08
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 18:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24