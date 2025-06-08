دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)

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وأطلت بثياب البحر وهي تستمتع بوقتها على البحر برفقة فتاة صغيرة يبدو انها ابنة صديقتها. نشرت الممثلة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت بثياب البحر وهي تستمتع بوقتها على البحر برفقة فتاة صغيرة يبدو انها ابنة صديقتها.

وشاركت دانييلا مؤخرا في مسلسل " " الذي عرض على ، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نفس".