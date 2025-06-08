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المرأة

دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:00
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت دانييلا بثياب البحر وهي تستمتع بوقتها على البحر برفقة فتاة صغيرة يبدو انها ابنة صديقتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وشاركت دانييلا مؤخرا في مسلسل "فرانكلين" الذي عرض على نتفلكس، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نفس".
 
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