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المرأة

بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:52
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قالت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، إنّها قد تقوم قريباً بالإعلان عن عمل جديدٍ لها، وأضافت: "ما بحبّ إحكي عن اشيا قبل ما امضي وتصير رسميّة".
 
 
وأشارت رزق الله إلى أنّه من الضروريّ أنّ تعود الدراما، وتابعت: "شعب بلا دراما هو شعب بلا قيمة".
 
 
وأوضحت أنّها لا تزال تقوم باختيار العمل الأنسب بالنسبة إليها، وقالت: "بعد 3 سنين غياب لازم الرجعة تكون حلوة ومش ناقصة".
 
 
 
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