بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)

قالت الكاتبة والممثلة ، إنّها قد تقوم قريباً بالإعلان عن عمل جديدٍ لها، وأضافت: "ما بحبّ إحكي عن اشيا قبل ما امضي وتصير رسميّة".

وأشارت إلى أنّه من الضروريّ أنّ تعود الدراما، وتابعت: "شعب بلا دراما هو شعب بلا قيمة".

وأوضحت أنّها لا تزال تقوم باختيار العمل الأنسب بالنسبة إليها، وقالت: "بعد 3 سنين غياب لازم الرجعة تكون حلوة ومش ناقصة".