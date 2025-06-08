لجين عمران تنسق فستانها البسيط بطريقة أنيقة

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شاركت الإعلامية متابعيها على الأجواء العائلية اللطيفة بعيد الأضحى المبارك.واختارت الاعلامية اطلالة صيفية أنيقة عبارة عن فستان بسيط باللون البيج، وجاء من الأعلى بتصميم ضيق مع أزرار لينسدل من الأسفل بتنورة واسعة بتصميم التكسيرات، وأكملت الإطلالة بحزام عريض باللون البني (الكامل) وحملت حقيبة كبيرة الحجم بتصميم فخم مع حذاء نسائي باللون البني بنفسه.وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومتناسقة أضافت لمسة من الفخامة والأناقة الى اطلالتها الصيفية.