24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لجين عمران تنسق فستانها البسيط بطريقة أنيقة
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الإعلامية
لجين عمران
متابعيها على
انستغرام
الأجواء العائلية اللطيفة بعيد الأضحى المبارك.
Advertisement
واختارت الاعلامية
السعودية
اطلالة صيفية أنيقة عبارة عن فستان بسيط باللون البيج، وجاء من الأعلى بتصميم ضيق مع أزرار لينسدل من الأسفل بتنورة واسعة بتصميم التكسيرات، وأكملت الإطلالة بحزام عريض باللون البني (الكامل) وحملت حقيبة كبيرة الحجم بتصميم فخم مع حذاء نسائي باللون البني بنفسه.
وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومتناسقة أضافت لمسة من الفخامة والأناقة الى اطلالتها الصيفية.
مواضيع ذات صلة
باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
08/06/2025 22:39:25
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض أنيق.. فنانة شهيرة تحتفل بـ "كتب كتاب" شقيقتها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض أنيق.. فنانة شهيرة تحتفل بـ "كتب كتاب" شقيقتها (فيديو)
08/06/2025 22:39:25
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
08/06/2025 22:39:25
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. بطلة مسلسل "اش اش" بإطلالة أنيقة في "كان" من توقيع مصمم لبناني (صورة)
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. بطلة مسلسل "اش اش" بإطلالة أنيقة في "كان" من توقيع مصمم لبناني (صورة)
08/06/2025 22:39:25
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
10:45 | 2025-06-08
08/06/2025 10:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
09:18 | 2025-06-08
08/06/2025 09:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
07:13 | 2025-06-08
08/06/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
Lebanon 24
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
05:52 | 2025-06-08
08/06/2025 05:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:00 | 2025-06-08
08/06/2025 04:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!
15:48 | 2025-06-07
07/06/2025 03:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحمد الشرع ولبنان.. إقرأوا ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة
Lebanon 24
عن أحمد الشرع ولبنان.. إقرأوا ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة
16:00 | 2025-06-07
07/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
10:45 | 2025-06-08
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
09:18 | 2025-06-08
بعد أزمتها الماديّة... أنجي خوري تُفاجىء الجميع بشراء منزل (فيديو)
07:13 | 2025-06-08
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
05:52 | 2025-06-08
بعد 3 سنوات من الغياب... هذا ما كشفته كارين رزق الله (فيديو)
04:00 | 2025-06-08
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
03:15 | 2025-06-08
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 22:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24