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المرأة

لجين عمران تنسق فستانها البسيط بطريقة أنيقة

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:53
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شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها على انستغرام الأجواء العائلية اللطيفة بعيد الأضحى المبارك.
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واختارت الاعلامية السعودية اطلالة صيفية أنيقة عبارة عن فستان بسيط باللون البيج، وجاء من الأعلى بتصميم ضيق مع أزرار لينسدل من الأسفل بتنورة واسعة بتصميم التكسيرات، وأكملت الإطلالة بحزام عريض باللون البني (الكامل) وحملت حقيبة كبيرة الحجم بتصميم فخم مع حذاء نسائي باللون البني بنفسه.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومتناسقة أضافت لمسة من الفخامة والأناقة الى اطلالتها الصيفية.
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