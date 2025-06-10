بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار

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أكد الفنان المصري استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "بيج رامي"، المقرر عرضه في دور السينما خلال الصيف الحالي، والذي تخوض به الفنانة أولى تجاربها التمثيلية، وهو من إخراج .وكانت بسمة قد طلبت من صنّاع العمل تأجيل تصوير مشاهدها المتبقية من الفيلم لحين شفاء نجلها آدم والاطمئنان عليه، وهو ما دفع وفريق العمل لتأجيل تصوير ما تبقّى من مشاهد الى ما بعد إجازة المبارك.وكانت بسمة أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابة نجلها آدم بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى.ونشرت بسمة صورة لنجلها الصغير وهو ممدّد على سرير داخل المستشفى، وعلّقت عليها بالقول: "رجاءً الدعاء لطفلي".وتلقّت بسمة العديد من التعليقات من جمهورها وجمهور طليقها الفنان وزملائهما في الوسط الفني، والمحمّلة بالدعاء لنجلهما بالشفاء العاجل.(لها)