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المرأة

بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:53
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أكد الفنان المصري رامز جلال استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "بيج رامي"، المقرر عرضه في دور السينما خلال الصيف الحالي، والذي تخوض به الفنانة بسمة بوسيل أولى تجاربها التمثيلية، وهو من إخراج محمود كريم.
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وكانت بسمة قد طلبت من صنّاع العمل تأجيل تصوير مشاهدها المتبقية من الفيلم لحين شفاء نجلها آدم والاطمئنان عليه، وهو ما دفع رامز وفريق العمل لتأجيل تصوير ما تبقّى من مشاهد الى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت بسمة أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابة نجلها آدم بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى.

ونشرت بسمة صورة لنجلها الصغير وهو ممدّد على سرير داخل المستشفى، وعلّقت عليها بالقول: "رجاءً الدعاء لطفلي".

وتلقّت بسمة العديد من التعليقات من جمهورها وجمهور طليقها الفنان تامر حسني وزملائهما في الوسط الفني، والمحمّلة بالدعاء لنجلهما بالشفاء العاجل.(لها)
 
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