مفاجأة.. فنانة تنفصل عن زوجها بعد أكثر من عام على زواجهما

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في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة بشرى انفصالها رسمياً عن زوجها ، بعد أكثر من عام على زواجهما.وأوضحت بشرى، في بيان مشترك مع طليقها، أن الطلاق تم بالتراضي وفي أجواء من الاحترام والتفاهم المتبادل، معبرة عن تقديرها للعلاقة التي جمعتهما منذ بدايتها وحتى لحظة الانفصال.وأكدت أن علاقتهما التي انطلقت على أساس من الحب والاحترام انتهت أيضاً بنفس الروح الهادئة، لافتة إلى أن صداقتهما المستمرة منذ الطفولة ستبقى قائمة رغم الانفصال، مع الحفاظ على أواصر المحبة والود بينهما.وشددت بشرى على أن القرار يخص حياتهما الشخصية والعائلية فقط، مطالبة الأصدقاء والزملاء في الوسط الفني والإعلامي باحترام خصوصيتهما وعدم التدخل في تفاصيل حياتهما الخاصة. كما وجّهت الشكر لكل من وقف إلى جانبها ودعمها خلال هذه المرحلة. (لها)