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المرأة
"الحمد لله"... نجمة معروفة تسقط أرضًا أثناء قيادتها دراجة (فيديو)
Lebanon 24
13-06-2025
|
06:35
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شاركت النجمة
ياسمين صبري
، متابعيها عبر
السوشيال ميديا
، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوعها خلال قيادتها لدراجة بخارية بشوارع الغسكندرية.
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ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على "
فيسبوك
"، وعلقت: "وقعت والحمد لله جات سليمة".
جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج
بيتر ميمي
، بطولة
كريم عبدالعزيز
،
إياد نصار
، أحمد غزي،
عصام السقا
، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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