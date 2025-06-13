"الحمد لله"... نجمة معروفة تسقط أرضًا أثناء قيادتها دراجة (فيديو)

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ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على " "، وعلقت: "وقعت والحمد لله جات سليمة".جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج ، بطولة ، ، أحمد غزي، ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.