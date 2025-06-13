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المرأة

"الحمد لله"... نجمة معروفة تسقط أرضًا أثناء قيادتها دراجة (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:35
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شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوعها خلال قيادتها لدراجة بخارية بشوارع الغسكندرية.
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ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "وقعت والحمد لله جات سليمة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.




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