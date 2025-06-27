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المرأة
"أشباه الرجال".. إعلامية شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها (صورة)
Lebanon 24
27-06-2025
|
03:06
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تسببت الإعلامية
المصرية
رضوى الشربيني
بجدل واسع بسبب تصريح جديد لها عن الرجال، تزامن مع عودة برنامجها التلفزيوني "هي وبس" في موسم جديد، عبر الحلقة الثانية التي عُرضت مساء الأربعاء الماضي.
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وردت
رضوى
على الاتهامات الموجهة لها بأنها تهاج الرجال طوال الوقت في المحتوى البرامجي الخاص بها.
وقالت رضوى إنها تُهاجم أشباه الرجال، وليس الرجال الحقيقيين، الذين يلتزمون باحترامهم لأخلاقيات التعامل مع المرأة، لا سيما مع تلبيتهم الواجبات الأسرية والمجتمعية التي لا تمس النساء بأي ضرر، على حد تعبيرها.
وأثار تصريح رضوى الشربيني موجة من الجدل عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر، وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن حديثها عن أشباه الرجال أمرٌ واقعيٌ في الوقت الحالي، ومعارض يرى أنه لا يجوز توصيفها لبعض الرجال على أنهم أشباه رجال، وعدّت هذه الفئة
المعارضة
تصريحها الجريء عن الرجال بأنه مجرد فرقعة إعلامية، بالتزامن مع عرض الموسم الجديد من حلقات برنامجها "هي وبس".
وحسب صحف محلية، فإن الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني يُذاع على قناة DMC المصرية، حاملًا بصمة جديدة في الشكل والمضمون.(إرم نيوز)
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