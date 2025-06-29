بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)

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نشرت الممثلة عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جذابة ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود ضيقًا، مكملة الإطلالة بجزدان وكعب بنفس اللون، مما أضفى عليها مظهرًا كلاسيكيًا أنيقًا.تألقت صبري بمكياج قوي أظهر ملامح وجهها بشكل بارز، مع رقة واضحة في الرشاقة والجاذبية التي لفتت أنظار متابعيها.تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث غرد العديد من المعجبين معبرين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وكتب أحدهم: “إطلالة ساحرة كأنها ملكة”.