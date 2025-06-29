28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
29-06-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ياسمين صبري
عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جذابة ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود ضيقًا، مكملة الإطلالة بجزدان وكعب بنفس اللون، مما أضفى عليها مظهرًا كلاسيكيًا أنيقًا.
Advertisement
تألقت صبري بمكياج قوي أظهر ملامح وجهها بشكل بارز، مع رقة واضحة في الرشاقة والجاذبية التي لفتت أنظار متابعيها.
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث غرد العديد من المعجبين معبرين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وكتب أحدهم: “إطلالة ساحرة كأنها ملكة”.
مواضيع ذات صلة
بفستان ضيق.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
29/06/2025 19:29:47
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
29/06/2025 19:29:47
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
29/06/2025 19:29:47
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ومجوهرات فاخرة تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ومجوهرات فاخرة تشعل مواقع التواصل
29/06/2025 19:29:47
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
Lebanon 24
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
12:21 | 2025-06-29
29/06/2025 12:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مُستلقية على السرير.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بإطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت مُستلقية على السرير.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بإطلالتها (فيديو)
08:15 | 2025-06-29
29/06/2025 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
07:25 | 2025-06-29
29/06/2025 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عمر 37 عامًا... وفاة إعلامية وفنانة معروفة (صورة)
Lebanon 24
عن عمر 37 عامًا... وفاة إعلامية وفنانة معروفة (صورة)
05:34 | 2025-06-29
29/06/2025 05:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)
Lebanon 24
موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)
03:37 | 2025-06-29
29/06/2025 03:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
03:04 | 2025-06-29
29/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنائب "يدبك".. الأموال "تُرشّ" عليه!
Lebanon 24
فيديو لنائب "يدبك".. الأموال "تُرشّ" عليه!
14:52 | 2025-06-28
28/06/2025 02:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!
Lebanon 24
في المطار.. ضبط 7 ملايين دولار هذا مصدرها!
12:36 | 2025-06-28
28/06/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!
Lebanon 24
خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!
13:49 | 2025-06-28
28/06/2025 01:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:21 | 2025-06-29
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
08:15 | 2025-06-29
ظهرت مُستلقية على السرير.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بإطلالتها (فيديو)
07:25 | 2025-06-29
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
05:34 | 2025-06-29
عن عمر 37 عامًا... وفاة إعلامية وفنانة معروفة (صورة)
03:37 | 2025-06-29
موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)
01:59 | 2025-06-29
"زغرطولي".. إعلامية شهيرة تقدّم العريس لابنتها في ليلة زفافها (فيديو)
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 19:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24