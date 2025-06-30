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المرأة

عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:04
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رجّحت تقارير أمنية في مومباي أن يكون سبب وفاة الفنانة وعارضة الأزياء الهندية شيفالي جاريوالا المفاجئة مرتبطاً بتلقيها إبرة طبية لمكافحة الشيخوخة، تسببت على الأرجح في إصابتها بسكتة قلبية أنهت حياتها، مساء يوم الجمعة الماضي.
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وبحسب تقارير إعلامية، فإن شيفالي، نُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى كوبر في مومباي بعد إصابتها بأعراض حادة داخل منزلها، إلا أنّ الأطباء أعلنوا وفاتها فور وصولها.

واعتادت شيفالي جاريوالا  منذ قرابة 8 سنوات على حقن نفسها بجرعات طبية لمكافحة علامات التقدّم في السن، بمعدل حقنة شهرياً، تحت إشراف طبي.

وأوضحت التقارير أنّ يوم الجمعة شهد إقامة طقس ديني داخل منزل الأسرة، التزمت خلاله شيفالي بالصيام التام طوال اليوم، ورغم حالتها الصحية وصيامها، قرّرت في فترة الظهيرة الحصول على الجرعة المعتادة من الحقنة المضادة للشيخوخة.

وتشير التحقيقات إلى أنّ الجمع بين الصيام والحقنة قد يكون قد أثّر بشكل مباشر على توازن جسمها، ما أدى إلى توقف عضلة القلب عن العمل.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بدأت شيفالي ترتعش بشكل غير معتاد قبل أن تسقط أرضاً وسط ذهول أفراد أسرتها، وكان برفقتها زوجها باراغ تاياغي ووالدتها وعدد من المقربين، بينما باءت محاولات إسعافها بالفشل.

وعثرت فرق البحث الجنائي أثناء الفحص على كميات كبيرة من الأدوية داخل منزل شيفالي، شملت عقاقير تجميلية وزيوت عناية بالبشرة وأدوية للمعدة، وحتى الآن، سجّلت الشرطة إفادات 8 أشخاص بينهم أفراد الأسرة والطاقم المنزلي وبعض الأطباء الذين أشرفوا على حالتها.

وأكدت الشرطة أنّه لا توجد دلائل على وجود خلافات عائلية أو شبهة جنائية واضحة في الوقت الحالي، إذ سُجّل محضر وفاة عرضية في انتظار التقرير الطبي الشرعي الذي سيحسم السبب المباشر للوفاة.

وأُقيمت مراسم تشييع جثمان شيفالي جاريوالا يوم السبت الماضي، داخل محرقة أوشيوارا الهندوسية في مومباي، وسط حالة حزن واسعة بين محبيها الذين ما زالوا ينتظرون نتائج التحقيقات النهائية لمعرفة ملابسات رحيلها المفاجئ.(24)
 
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