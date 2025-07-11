رسالة إلى المرأة المنكسرة من ماريلين نعمان

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أطلقت الفنانة أغنيتها الجديدة بعنوان "مش نفس الشي"، من كلمات وألحان أنطوني (من فرقة أدونيس) وتوزيع ، فيما تولّت لين طويلة إخراج الفيديو كليب الذي صُوّر في .وفي حديث لموقع فوشيا خلال كواليس التصوير، عبّرت ماريلين عن سعادتها بهذا العمل الذي يسلّط الضوء على الانكسار العاطفي بأسلوب موسيقي ناعم ورسالة إنسانية تعكس معاناة المرأة وقوتها في آنٍ واحد. وأكدت أن الأغنية تمثل جيلها بشكل صادق، سواء في المفردات أو في الهوية الموسيقية المجدّدة.وأضافت: "استغرقت التحضيرات وقتًا طويلًا، لكنها كانت دقيقة ومدروسة، والنتيجة كانت على قدر التوقعات".بطلة مسلسل " " لفتت إلى أن "مش نفس الشي" ليست مجرد أغنية، بل تعبير عن تجربة عاطفية من منظور أنثوي، تظهر المرأة قوية حتى في لحظة الصمت والانكسار. وشددت على أهمية تقبّل المشاعر المؤلمة والوعي بالحاجة أحيانًا للتغيير.وتحدثت ماريلين مازحة عن إطلالتها في الكليب، مشيرة إلى أنها لم تتعرف على نفسها للوهلة الأولى أمام المرآة بسبب الدور والشخصية التي جسدتها. وقالت: "حتى الأظافر الطويلة جعلتني أشعر وكأنني في تجربة تمثيلية كاملة... استمتعت بها لأنها أظهرت جانبًا مغايرًا تمامًا لشخصيتي الواقعية".كما وجهت تحية للفريق الفني الذي رافقها منذ بداياتها في برنامج " "، معتبرة أن الرؤية المشتركة والاهتمام بالفكرة أهم من الشكل الخارجي، وهو ما نادرًا ما يُقدّر في العالم العربي، بحسب تعبيرها.وعن حياتها الشخصية، أوضحت نعمان أنها تفضّل إبقاء هذا الجانب بعيدًا عن الأضواء، نظرًا لانشغالها الكامل بالعمل الفني. وقالت: "لا يوجد توازن حقيقي بين العمل والحياة الخاصة، لكن ما يهمني هو أن أكون مخلصة وشغوفة بما أقدمه". (فوشيا)