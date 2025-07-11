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مكونات فعّالة لكثافة الشعر... ابحثي عنها في الشامبو!

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:00
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مع تغيّر نمط الحياة، تتغير احتياجات الشعر، وقد يعاني من تساقط أو فقدان الكثافة والحيوية. إليكم 5 مكونات فعّالة يُنصح بالبحث عنها في الشامبو ومستحضرات العناية:

1. البيوتين (B7): يعزز إنتاج الكيراتين، يقوّي الشعر الضعيف، ويقلل التكسّر. يتطلب استخدام منتظم لعدة أشهر لنتائج ملموسة.
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2. النياسين (B3): ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزّز نمو الشعر ويحسن مظهره.


3. الكافيين: يحفّز بصيلات الشعر ويطيل فترة النمو، مما يساعد على الحدّ من التساقط.


4. الكيراتين: يُعيد بناء الألياف التالفة ويُنعّم الشعر، ما يعزز كثافته ولمعانه.


5. بيبتيدات النحاس: تُنشّط فروة الرأس وتُحفّز نمو الشعر من جديد، كما تدعم إنتاج الكولاجين والإلستين.



الاهتمام بتركيبة الشامبو يُحدث فرقاً حقيقياً في صحة وكثافة شعرك مع الاستعمال المنتظم.
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