مكونات فعّالة لكثافة الشعر... ابحثي عنها في الشامبو!

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مع تغيّر نمط الحياة، تتغير احتياجات الشعر، وقد يعاني من تساقط أو فقدان الكثافة والحيوية. إليكم 5 مكونات فعّالة يُنصح بالبحث عنها في الشامبو ومستحضرات العناية:1. البيوتين (B7): يعزز إنتاج الكيراتين، يقوّي الشعر الضعيف، ويقلل التكسّر. يتطلب استخدام منتظم لعدة أشهر لنتائج ملموسة.2. النياسين (B3): ينشّط الدموية في فروة الرأس، مما يعزّز نمو الشعر ويحسن مظهره.3. الكافيين: يحفّز بصيلات الشعر ويطيل فترة النمو، مما يساعد على الحدّ من التساقط.4. الكيراتين: يُعيد بناء الألياف التالفة ويُنعّم الشعر، ما يعزز كثافته ولمعانه.5. بيبتيدات النحاس: تُنشّط فروة الرأس وتُحفّز نمو الشعر من جديد، كما تدعم إنتاج الكولاجين والإلستين.الاهتمام بتركيبة الشامبو يُحدث فرقاً حقيقياً في صحة وكثافة شعرك مع الاستعمال المنتظم.