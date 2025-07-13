لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

أصبح من الممكن استعادة نضارة البشرة دون اللجوء إلى الحقن أو اللايزر، وذلك من خلال الاعتماد على مُكمّلين غذائيين يُعزّزان نعومة، وتماسك وشباب الجلد، بحسب خبراء التجميل.



فمن خلال عنصرين فقط يمكن محاربة الشيخوخة، وهما فيتامين A والكولاجين، ولا يقتصر دورهما في مُكافحة الشيخوخة على تقليل علامات التقدّم في السن فحسب، بل يدعمان أيضاً قدرة الجسم الطبيعيّة على إعادة بناء الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي يُحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.

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فيتامين A

هو الفيتامين اليومي الأمثل لكل من يسعى إلى تأخير مظاهر الشيخوخة والحفاظ على بشرة مشدودة، ويُنصح بالمواظبة على تناول الأطعمة الغنية به مثل الخضار الورقية الخضراء، الخضار والفاكهة ذات الألوان الزاهية مثل الجزر، البطاطا الحلوة، اليقطين، المانغو، والشمام.



كما تجدونه أيضاً في الألبان، والبيض، والكبد، وزيت كبد كما يمكن الحصول عليه عبر المكملات الغذائية وتطبيقه موضعياً على البشرة من خلال استعمال الأمصال والكريمات الغنية به.

يعمل هذا الفيتامين على تحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين مما يُساعد على ترميم الأنسجة وتجديدها. وهو مُضاد للأكسدة يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وأشعة ، وهما من العاملين الرئيسيّين المُسبّبين لشيخوخة الجلد.



ويُساعد فيتامين A أيضاً على التخلّص من البقع الداكنة وتصبغات الجلد مما يجعل لونه أكثر تجانساً وإشراقاً. وهو يُنظّم إفراز الزيوت في البشرة، مما يُقلّل من فرص انسداد المسام وظهور حب الشباب. أما الجرعة التي يوصى بها يومياً من الفيتامين A لدى تناوله على شكل مُكمّل غذائي فتبلغ 700 ميكروغرام للنساء و900 ميكروغرام للرجال.

الكولاجين

يعتبر الكولاجين البروتين المسؤول عن نضارة البشرة ومرونتها، لذا يُنصح بتناوله كمكمل غذائي بعد سن الثلاثين، بالإضافة إلى استهلاك الأطعمة التي تُساعد على إنتاجه في الجسم مثل مرق العظام، الدجاج، الأسماك، الخضراوات الورقيّة الخضراء، الفواكه الحمضيّة والاستوائية، الأطعمة الغنية بالفيتامين C مثل الطماطم، والفلفل بنوعيه الأحمر والأصفر بالإضافة إلى بذور الكتان، والقرفة، والزنجبيل، والكركم.

يبدأ فقدان الكولاجين التدريجي من البشرة منذ سن الـ 21 وبحلول سن الأربعين، تفقد النساء ما بين 10 إلى 20 بالمئة منه وتزيد هذه النسبة 1بالمئة سنوياً بعد ذلك. ويُشير الخبراء في هذا المجال إلى أن تعزيز نضارة البشرة بعد سن الأربعين يرتبط بتناول الكولاجن كمكمّل غذائي على شكل كبسولات أو مسحوق. ويُنصح بتناوله مع كمية وافرة من الماء لمدّ البشرة بالترطيب الذي تحتاجه كما يُنصح بتناول هذا المكمّل مساءً قبل النوم كون عملية ترميم الجلد بشكل طبيعي تتمّ خلال الليل.