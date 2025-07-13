Advertisement

المرأة

لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1390835-638880431940850182.jpg
Doc-P-1390835-638880431940850182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح من الممكن استعادة نضارة البشرة دون اللجوء إلى الحقن أو اللايزر، وذلك من خلال الاعتماد على مُكمّلين غذائيين يُعزّزان نعومة، وتماسك وشباب الجلد، بحسب خبراء التجميل.

فمن خلال عنصرين فقط يمكن محاربة الشيخوخة، وهما فيتامين A والكولاجين، ولا يقتصر دورهما في مُكافحة الشيخوخة على تقليل علامات التقدّم في السن فحسب، بل يدعمان أيضاً قدرة الجسم الطبيعيّة على إعادة بناء الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي يُحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.
Advertisement
فيتامين A
هو الفيتامين اليومي الأمثل لكل من يسعى إلى تأخير مظاهر الشيخوخة والحفاظ على بشرة مشدودة، ويُنصح بالمواظبة على تناول الأطعمة الغنية به مثل الخضار الورقية الخضراء، الخضار والفاكهة ذات الألوان الزاهية مثل الجزر، البطاطا الحلوة، اليقطين، المانغو، والشمام.

كما تجدونه أيضاً في الألبان، والبيض، والكبد، وزيت كبد الحوت كما يمكن الحصول عليه عبر المكملات الغذائية وتطبيقه موضعياً على البشرة من خلال استعمال الأمصال والكريمات الغنية به.
يعمل هذا الفيتامين على تحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين مما يُساعد على ترميم الأنسجة وتجديدها. وهو مُضاد للأكسدة يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وأشعة الشمس فوق البنفسجية، وهما من العاملين الرئيسيّين المُسبّبين لشيخوخة الجلد.

ويُساعد فيتامين A أيضاً على التخلّص من البقع الداكنة وتصبغات الجلد مما يجعل لونه أكثر تجانساً وإشراقاً. وهو يُنظّم إفراز الزيوت في البشرة، مما يُقلّل من فرص انسداد المسام وظهور حب الشباب. أما الجرعة التي يوصى بها يومياً من الفيتامين A لدى تناوله على شكل مُكمّل غذائي فتبلغ 700 ميكروغرام للنساء و900 ميكروغرام للرجال.
الكولاجين
يعتبر الكولاجين البروتين المسؤول عن نضارة البشرة ومرونتها، لذا يُنصح بتناوله كمكمل غذائي بعد سن الثلاثين، بالإضافة إلى استهلاك الأطعمة التي تُساعد على إنتاجه في الجسم مثل مرق العظام، الدجاج، الأسماك، الخضراوات الورقيّة الخضراء، الفواكه الحمضيّة والاستوائية، الأطعمة الغنية بالفيتامين C مثل الطماطم، والفلفل بنوعيه الأحمر والأصفر بالإضافة إلى بذور الكتان، والقرفة، والزنجبيل، والكركم.
يبدأ فقدان الكولاجين التدريجي من البشرة منذ سن الـ 21 وبحلول سن الأربعين، تفقد النساء ما بين 10 إلى 20 بالمئة منه وتزيد هذه النسبة 1بالمئة سنوياً بعد ذلك. ويُشير الخبراء في هذا المجال إلى أن تعزيز نضارة البشرة بعد سن الأربعين يرتبط بتناول الكولاجن كمكمّل غذائي على شكل كبسولات أو مسحوق. ويُنصح بتناوله مع كمية وافرة من الماء لمدّ البشرة بالترطيب الذي تحتاجه كما يُنصح بتناول هذا المكمّل مساءً قبل النوم كون عملية ترميم الجلد بشكل طبيعي تتمّ خلال الليل.
مواضيع ذات صلة
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
lebanon 24
14/07/2025 02:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرتُ تعليمات للجيش بإصدار تحذيرات إخلاء لسكان طهران القريبين من منشآت إنتاج الأسلحة
lebanon 24
14/07/2025 02:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
lebanon 24
14/07/2025 02:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: لدينا إمكانات وطاقات بشرية لإنتاج أدوية عالية جودة بمواصفات عالمية
lebanon 24
14/07/2025 02:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:22 | 2025-07-13
12:08 | 2025-07-13
07:59 | 2025-07-13
05:21 | 2025-07-13
04:53 | 2025-07-13
02:00 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24