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منوعات
فوضى وإصابات بعد حفل فنانة شهيرة.. والسبب صرصور! (صور)
Lebanon 24
18-07-2025
|
23:00
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شهدت محطة مترو "فاين سيتي" في
أتلانتا
حادث تدافع صباح الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء حفل
المغنية
العالمية
بيونسيه
ضمن جولتها الغنائية "كاوبوي
كارتر
"، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا.
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ووقع التدافع عند سلم كهربائي بالمحطة التابعة لهيئة النقل السريع في أتلانتا (مارتا)، حيث تسارع السلم ثم توقف فجأة، ما تسبب بسقوط عدد من الركاب فوق بعضهم البعض.
وأفادت المتحدثة باسم الهيئة، ستيفاني فيشر، أن حالة الذعر بدأت عندما صرخ أحد الحاضرين وركض، في حين كشفت التحقيقات الأولية أن صرخة طفلة عمرها 10 سنوات بعد رؤية "صرصور" خارج المحطة أدت إلى هلع جماعي.
وأسفر الحادث عن إصابة شخص بكسر في الكاحل، ونقل سبعة إلى المستشفى، فيما تلقى الآخرون العلاج في الموقع أو لاحقًا. وأكدت شركة "شندلر" المصنعة للسلم فتح تحقيق مشترك مع
هيئة النقل
، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.
كما تداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو توثق سقوط الركاب وسط صرخات واستغاثات، مع دعوات لتعزيز إجراءات السلامة في مرافق النقل خلال الفعاليات الكبرى. (ارم نيوز)
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