فوضى وإصابات بعد حفل فنانة شهيرة.. والسبب صرصور! (صور)

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شهدت محطة مترو "فاين سيتي" في حادث تدافع صباح الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء حفل العالمية ضمن جولتها الغنائية "كاوبوي "، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا.ووقع التدافع عند سلم كهربائي بالمحطة التابعة لهيئة النقل السريع في أتلانتا (مارتا)، حيث تسارع السلم ثم توقف فجأة، ما تسبب بسقوط عدد من الركاب فوق بعضهم البعض.وأفادت المتحدثة باسم الهيئة، ستيفاني فيشر، أن حالة الذعر بدأت عندما صرخ أحد الحاضرين وركض، في حين كشفت التحقيقات الأولية أن صرخة طفلة عمرها 10 سنوات بعد رؤية "صرصور" خارج المحطة أدت إلى هلع جماعي.وأسفر الحادث عن إصابة شخص بكسر في الكاحل، ونقل سبعة إلى المستشفى، فيما تلقى الآخرون العلاج في الموقع أو لاحقًا. وأكدت شركة "شندلر" المصنعة للسلم فتح تحقيق مشترك مع ، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.كما تداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو توثق سقوط الركاب وسط صرخات واستغاثات، مع دعوات لتعزيز إجراءات السلامة في مرافق النقل خلال الفعاليات الكبرى. (ارم نيوز)