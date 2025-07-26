من جزيرة لويس إلى البيت الأبيض: قصة الأم الاسكتلندية لدونالد ترامب!

لدونالد علاقة خاصة باسكتلندا، وتحديدًا بجزيرة لويس في جزر الهيبريدس، حيث وُلدت والدته، ماري آن ماكليود، عام 1912 في قرية تونغ قرب مدينة ستورنواي. كانت واحدة من آلاف الاسكتلنديين الذين هاجروا إلى وكندا في أوائل القرن العشرين هربًا من الفقر.في عام 1930، سافرت ماري آن، بعمر 18 عامًا، إلى بحثًا عن عمل كخادمة، وبعد ست سنوات تزوجت من فريد ترامب، ابن مهاجرين ألمان، وأحد أبرز رجال العقارات في المدينة.نشأت ماري آن في عائلة كبيرة من عشرة أطفال. والدها مالك دكان ومكتب بريد، وكانت العائلة أفضل حالًا من غيرها في القرية، لكن الحياة على بعد الحرب العالمية الأولى كانت قاسية، خاصة بعد كارثة "إيولير" عام 1919 التي أودت بحياة 200 جندي محلي.بحسب مؤرخ الأنساب بيل لوسون، كان الخيار الوحيد أمام الشباب هو الهجرة، وكان لأختها كاثرين دور في تسهيل سفرها إلى نيويورك.

بعد عملها لفترة قصيرة كجليسة أطفال، التقت بفريد ترامب وتزوجا، واستقرا في حي كوينز الراقي. أصبحت ماري آن مواطنة أمريكية عام 1942، وانخرطت في الأعمال الخيرية، لكنها احتفظت بلغتها الغيلية وكانت تزور لويس طوال حياتها.تاريخ عائلة ماري آن يحمل الكثير من الحزن، فقد فقدت جدها وأباها في حوادث بحرية، وكانت أصول والدتها من عائلات طُردت من أراضيها خلال حملات "التطهير الإسكتلندي". رغم ذلك، تمكنت عائلتها من الحفاظ على أرضها في تونغ، حيث لا يزال أقاربها يعيشون هناك حتى اليوم، رافضين التحدث للإعلام.في زيارة خاطفة عام 2008، أمضى أقل من دقيقتين في منزل والدته القديم، وقال وقتها: "أنا مشغول جدًا ببناء مشاريع حول العالم، ولكن سعيد بأنني جئت، وسأعود مجددًا." إلا أن لم يشعروا بانطباع كبير خلفه، بعكس شقيقته القاضية الفيدرالية ماريان ترامب ، التي كانت تزور العائلة باستمرار قبل وفاتها عام 2023.قصة ماري آن ماكليود تجسد رحلة من الفقر في نائية إلى حياة الثراء والنفوذ في نيويورك، وهي واحدة من آلاف القصص عن الهجرة الاسكتلندية التي ساهمت في تشكيل أمريكا. أما ابنها، فأصبح رئيسًا لأقوى دولة في العالم مرتين… لكنه لم يُعرف يومًا بعلاقة قوية مع جذوره.(BBC)