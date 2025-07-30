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المرأة

ستخرج قريبا من المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:43
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في تطور جديد، أعلن الإعلامي المصري محمود سعد عبر بث مباشر على صفحته الخاصة على "فيسبوك" عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد سفرها للخارج لإجراء العديد من الفحوصات الطبية.
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وقال سعد: "تواصلت مع أنغام اليوم وحدث بينا حديث مطول وقالتلي حب الناس ده أهم حاجة عندي وعايزة أطمن كل الناس عليا أنا الحمد لله بخير ولكن كل الموضوع أن أنا بعاني من وجود كيس على البنكرياس، ولكن الحمد لله الأطباء أخبروني أنه حميد، وليس خبيث وتم إزالة جزء كبير منه ولم يتبق إلا حاجة بسيطة، وهخرج من المستشفى بكرة أو بعده بالكثير، ومن الممكن أن أتابع حالتي الصحية في مصر وسأعود لجمهوري قريبًا".

وكان الكاتب والسيناريست حاتم حافظ، قد كشف عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، خضوع الفنانة أنغام لعملية جراحية لإزالة ورم على البنكرياس.

ونشر حافظ صورة لأنغام، وعلّق عليها قائلاً: "الجميلة أنغام أزالت ورم صغير بالبنكرياس، ومحتمل تدخل جراحة تانية دعواتكم".

وكانت أنغام قد أعلنت عن نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها أخيراً في ألمانيا، وذلك بعد فترة من الجدل والتكهنات حول حالتها الصحية.

وكشفت أنغام، عبر مديرة أعمالها رندا رياض، أنها تعاني من مشاكل صحية في البنكرياس، وتخضع لفحوص دورية ضمن متابعة طبية منتظمة.(لها)

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