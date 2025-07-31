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المرأة

فنانة تُفاجئ جمهورها: "تم الطلاق".. ثم تحذف الإعلان!

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:47
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أثار إعلان الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن طلاقها من زوجها المخرج والممثل محمد الحداد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت خبراً عبر حسابها على "سناب شات" قالت فيه: "الحمد الله على كل شيء، الله يوفقني ووفقه، تم الطلاق"، قبل أن تحذف المنشور لاحقاً، ما فتح باب التساؤلات حول دقة القرار وإمكانية التراجع عنه.
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وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين بعد حذف المنشور، لاحظ متابعون أن الكندري كانت قد شاركت منذ أيام قليلة صوراً رومانسية تجمعها بزوجها عبر "إنستغرام"، مرفقة بأغنية "بنت أبويا"، وعبارات مؤثرة تعبّر عن التقدير والوفاء، ما زاد من غموض الموقف.
 

من جهتها، ظهرت الكندري مجددًا في فيديو عبر حساباتها، وهي تتمايل أمام المرآة بفستان كلاسيكي أنيق على أنغام أغنية "خطفوني" لعمرو دياب، في إطلالة وُصفت بأنها رسالة تحدٍ وربما بداية لمرحلة جديدة.

أما محمد الحداد، فاختار تجاهل الشائعات، واكتفى بالترويج لعمله الفني المقبل من دون أي تعليق مباشر، فيما أعاد المتابعون تداول منشور سابق له نُشر قبل نحو شهر كتب فيه: "قريباً الفرج بإذن الله"، معتبرين أنه ربما كان تلميحاً مبكراً لانفصاله.

وفي انتظار تأكيد نهائي من الطرفين، يبقى الغموض يخيّم على العلاقة التي شكّلت لسنوات واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في الخليج. (فوشيا)

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