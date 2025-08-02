فازت بجائزة "غرامي"... وفاة أسطورة موسيقى الريف (صورة)

توفيت جيني ، أيقونة موسيقى الريف والفائزة بجائزة غرامي، عن عمر 85 عامًا.

حققت سيلي شهرة واسعة من خلال عدد من الأغاني الناجحة، أبرزها "Don't Touch Me"، التي حصدت عنها جائزة غرامي عام 1967، وكانت آنذاك في السادسة والعشرين من عمرها، مما جعلها واحدة من أصغر الفنانين الذين نالوا هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1959، وظلت ضمن هذه الفئة لفترة طويلة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، امتد نجاح سيلي على مدار عقود، حيث عُرفت الفنانة من مدينة تيتوسفيل في بصوتها الفريد وأسلوبها المميز، ما منحها لقب "ملكة موسيقى السول الريفية".

كانت من أوائل النساء اللواتي دخلن عالم موسيقى الكانتري، وتميّزت بشخصيتها الجريئة وسلسلة من الأغاني الكلاسيكية التي أصدرتها خلال الستينيات والسبعينيات.

وخلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 60 عامًا، شاركت سيلي في البرنامج الإذاعي الشهير "غراند أول أوبري" نحو 5400 مرة، ليصبح اسمها مرتبطًا بأحد أهم منصات موسيقى الريف الأميركية.

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ورغم ترشحها لعدة جوائز غرامي، عُرفت سيلي بطابعها المتمرد، إذ كانت من أوائل الفنانات اللواتي تحدين التقاليد بارتداء التنورة القصيرة على المسرح، في وقت كانت فيه موسيقى الريف تتطلب من النساء الالتزام بصورة محافظة وخاضعة.وقد تركت بصمة ملهمة أثرت في نجمات الجيل التالي، من بينهن شانيا وشيريل كرو.