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المرأة
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
02-08-2025
|
14:20
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كشف مصدر مقرب من الفنانة
أنغام
آخر تطورات حالتها الصحية، خلال في
ألمانيا
لتلقي العلاج، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس عن طريق منظار بالفم.
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وأوضح المصدر، أن النجمة أنغام تعاني صحيًا وتتألم بشكل كبير بعد العملية التي خضعت لها، وما زالت حتى الآن في ألمانيا ولم يُعرف موعد عودتها إلى مصر.
وكان الإعلامي
محمود سعد
كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام، موضحًا في "لايف" عبر صفحته الرسمية بموقع
فيسبوك
، أن الفنانة أنغام كانت تعاني من وجود كيس حميد وليس خبيث على البنكرياس، وهو الأمر الذي استدعى سفرها إلى ألمانيا، وخضعت لجراحة لاستئصال جزء منه، وما زال جزءًا آخر، من الممكن أن لا تحتاج إلى استئصاله في حال لم يسبب مشاكل أو مضاعفات. (نيوز روم)
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