تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

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كشف مصدر مقرب من الفنانة آخر تطورات حالتها الصحية، خلال في لتلقي العلاج، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس عن طريق منظار بالفم.وأوضح المصدر، أن النجمة أنغام تعاني صحيًا وتتألم بشكل كبير بعد العملية التي خضعت لها، وما زالت حتى الآن في ألمانيا ولم يُعرف موعد عودتها إلى مصر.وكان الإعلامي كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام، موضحًا في "لايف" عبر صفحته الرسمية بموقع ، أن الفنانة أنغام كانت تعاني من وجود كيس حميد وليس خبيث على البنكرياس، وهو الأمر الذي استدعى سفرها إلى ألمانيا، وخضعت لجراحة لاستئصال جزء منه، وما زال جزءًا آخر، من الممكن أن لا تحتاج إلى استئصاله في حال لم يسبب مشاكل أو مضاعفات. (نيوز روم)