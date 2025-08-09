Advertisement

المرأة

سارة أبي كنعان تُشوّق جمهورها... ماذا قصدت في الصورة التي نشرتها؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1402755-638903540840003067.jpg
Doc-P-1402755-638903540840003067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة سارة أبي كنعان صورة برفقة زوجها الممثل وسام فارس.
Advertisement
 
 
وشوّقت أبي كنعان جمهورها، بعدما أعلنت عن تحضير مفاجأة قريباً جدّاً.
 
 
وأشار بعض متابعي أبي كنعان، إلى أنّها قد تكون حاملاً بطفلها الأوّل، بينما رأى البعض الآخر أنّها ربما قد تُشارك في عمل تمثيليّ مع زوجها. 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)
lebanon 24
09/08/2025 18:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"شو لابسين ما كان في داعي والله".. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة جدا مع زوجها والجمهور ينتقدهما (صور)
lebanon 24
09/08/2025 18:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"خبرية كتير حلوة soon"... يارا تشوق جمهورها لمفاجأة قريبة (فيديو)
lebanon 24
09/08/2025 18:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أحمر ومن داخل المصبغة... سيرين عبد النور تشوّق جمهورها لجديدها (فيديو)
lebanon 24
09/08/2025 18:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:06 | 2025-08-09
04:05 | 2025-08-09
03:21 | 2025-08-09
01:59 | 2025-08-09
23:48 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24