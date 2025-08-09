هايدي كلوم تخطف الأنظار بفستان ثلاثي الأبعاد.. والتصميم لبناني!

Advertisement

تألقت عارضة الأزياء الأميركية هايدي كلوم في ظهور ساحر على مسرح برنامج "ذا تونايت شو" مع ، مرتدية فستانًا راقيًا من مجموعة " كوتور" التي تجمع بين الفخامة والحداثة.تميّز الفستان بصدرية بدون حمّالات مزينة بتطريزات زهور بيضاء ثلاثية الأبعاد دقيقة الصنع، مع تنورة قصيرة متلألئة مرصعة بالكريستال ، مما أضفى تباينًا بصريًا أنيقًا يعكس براعة المصمم في صياغة الأزياء الراقية العصرية.أكملت هايدي إطلالتها بصندل شفاف بكعب عالٍ ومجموعة متناسقة من المجوهرات التي تضمنت أقراطًا وخواتم وأساورًا، مع مكياج عيون دخاني وحواجب جريئة، وتسريحة شعر مموجة طبيعية أبدعت بها خبيرة التجميل ليندا هاي ومصففة الشعر جينيفر يبيز.إشراف تنسيق الإطلالة كان من المصممين روب زانغاردي ومارييل هان، اللذين يتعاونان مع نجمات مثل جينيفر لوبيز وصوفيا . تأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع عودة هايدي كمقدمة لموسم "بروجكت رانواي" الحادي والعشرين، حيث شاركت بحماس في الحديث عن البرنامج ومواهب الموسم الجديد.