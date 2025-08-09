Advertisement

هايدي كلوم تخطف الأنظار بفستان ثلاثي الأبعاد.. والتصميم لبناني!

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:00
Doc-P-1402843-638903680944002473.png
Doc-P-1402843-638903680944002473.png photos 0
تألقت عارضة الأزياء الأميركية هايدي كلوم في ظهور ساحر على مسرح برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون، مرتدية فستانًا راقيًا من مجموعة "رامي قاضي كوتور" التي تجمع بين الفخامة والحداثة.
تميّز الفستان بصدرية بدون حمّالات مزينة بتطريزات زهور بيضاء ثلاثية الأبعاد دقيقة الصنع، مع تنورة قصيرة متلألئة مرصعة بالكريستال الفضي، مما أضفى تباينًا بصريًا أنيقًا يعكس براعة المصمم في صياغة الأزياء الراقية العصرية.

أكملت هايدي إطلالتها بصندل شفاف بكعب عالٍ ومجموعة متناسقة من المجوهرات التي تضمنت أقراطًا وخواتم وأساورًا، مع مكياج عيون دخاني وحواجب جريئة، وتسريحة شعر مموجة طبيعية أبدعت بها خبيرة التجميل ليندا هاي ومصففة الشعر جينيفر يبيز.

إشراف تنسيق الإطلالة كان من المصممين روب زانغاردي ومارييل هان، اللذين يتعاونان مع نجمات مثل جينيفر لوبيز وصوفيا كارسون. تأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع عودة هايدي كمقدمة لموسم "بروجكت رانواي" الحادي والعشرين، حيث شاركت بحماس في الحديث عن البرنامج ومواهب الموسم الجديد.
 
(لها)
 
