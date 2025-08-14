32
بعد نجاح "العربجي".. ديمة قندلفت مُجدداً إلى جانب هذا النجم السوري في رمضان 2026
Lebanon 24
14-08-2025
|
02:43
يعود النجمان السوريان
باسم ياخور
وديمة قندلفت ليتقاسما مجدداً بطولة عمل درامي جديد بعنوان "النويلاتي"، من المقرر عرضه في ماراثوان
دراما رمضان
2026 ، وذلك بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "العربجي".
العمل الدرامي من إنتاج شركة "غولدن لاين" وتأليف عثمان جحا، تحت الإشراف الفني للمخرجة رشا شربتجي، وإخراج يزن شربتجي.
المسلسل المُرتقب عرضه في موسم
رمضان
2026، ينتمي إلى الفانتازيا
الشامية
، ويسلط الضوء للمرة الأولى على حرفة "النول الحرير" وما يحيط بها من صراعات "مشيخة
الكار
".
وتدور أحداثه ضمن حبكة درامية مشوقة تستحضر واقعة "طوشة
الشام
الطائفية" عام 1860، لكن في إطار سرد افتراضي بالكامل، مع تحضيرات مكثفة لانطلاق التصوير قريباً في
دمشق
وريفها، وترقب للإعلان عن باقي فريق العمل.(24)
