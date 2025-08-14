بعد نجاح "العربجي".. ديمة قندلفت مُجدداً إلى جانب هذا النجم السوري في رمضان 2026

Advertisement

يعود النجمان السوريان وديمة قندلفت ليتقاسما مجدداً بطولة عمل درامي جديد بعنوان "النويلاتي"، من المقرر عرضه في ماراثوان 2026 ، وذلك بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "العربجي".العمل الدرامي من إنتاج شركة "غولدن لاين" وتأليف عثمان جحا، تحت الإشراف الفني للمخرجة رشا شربتجي، وإخراج يزن شربتجي.المسلسل المُرتقب عرضه في موسم 2026، ينتمي إلى الفانتازيا ، ويسلط الضوء للمرة الأولى على حرفة "النول الحرير" وما يحيط بها من صراعات "مشيخة ".وتدور أحداثه ضمن حبكة درامية مشوقة تستحضر واقعة "طوشة الطائفية" عام 1860، لكن في إطار سرد افتراضي بالكامل، مع تحضيرات مكثفة لانطلاق التصوير قريباً في وريفها، وترقب للإعلان عن باقي فريق العمل.(24)