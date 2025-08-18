جلسة تحقيق مرتقبة مع بدرية طلبة.. عقوبات محتملة تصل إلى عام

حدد مجلس إدارة نقابة الممثلين المصريين، برئاسة الفنان ، يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة تحقيق مع الفنانة بدرية طلبة، على خلفية تجاوزات صدرت عنها خلال بث مباشر "تيك توك".

Advertisement

وكشف مصدر من داخل النقابة، أن اقترح الاستعانة بمستشار قضائي من لتولي مهمة التحقيق بدلاً من الاكتفاء بمسؤولي داخل النقابة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وعدم إثارة أي تشكيك في الإجراءات.



وأوضح المصدر أن العقوبة المتوقعة بحق بدرية طلبة قد تصل إلى الإيقاف عن التمثيل لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، إضافة إلى إمكانية تغريمها مالياً في حال إدانتها. ونفى المصدر الأنباء المتداولة بشأن منعها نهائياً من التمثيل أو شطب عضويتها من النقابة، مؤكداً أن الواقعة لا تستدعي مثل هذا الإجراء.



وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أصدر قراراً عاجلاً بإحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد تداول مقاطع لها وهي تستخدم ألفاظاً غير لائقة تجاه متابعين خلال بث مباشر. وأكد بيان رسمي صادر عن النقابة أن المجلس اتخذ القرار بإجماع أعضائه، مشدداً على النقابة بمحاسبة أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.



من جانبها، نفت بدرية طلبة ما تردد عن تورطها في قضايا جنائية أو شبهات تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، مؤكدة أن ما يثار ضدها هو "حملات منظمة لتشويه سمعتها". وقالت خلال بث مباشر على " ": "نشروا شائعات بأني قتلت زوجي الراحل وبعت أعضاءه! أنا أمامكم في منزلي، وسأقاضي كل من أساء إليّ".



ووصفت بدرية مطلقي الشائعات بـطالمرضى"، لافتة إلى أن تلك الأكاذيب أثرت على سمعتها وأضرت بها وبعائلتها، لكنها ستدافع عن مسيرتها الفنية أمام جمهورها، وستلجأ إلى لمحاسبة مروجي الأخبار الكاذبة.

(العربية)