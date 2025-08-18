Advertisement

متفرقات

جلسة تحقيق مرتقبة مع بدرية طلبة.. عقوبات محتملة تصل إلى عام

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1406151-638911385471016642.png
Doc-P-1406151-638911385471016642.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدد مجلس إدارة نقابة الممثلين المصريين، برئاسة الفنان أشرف زكي، يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة تحقيق مع الفنانة بدرية طلبة، على خلفية تجاوزات صدرت عنها خلال بث مباشر عبر موقع "تيك توك".
Advertisement
وكشف مصدر من داخل النقابة، أن مجلس الإدارة اقترح الاستعانة بمستشار قضائي من مجلس الدولة لتولي مهمة التحقيق بدلاً من الاكتفاء بمسؤولي الشؤون القانونية داخل النقابة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وعدم إثارة أي تشكيك في الإجراءات.

وأوضح المصدر أن العقوبة المتوقعة بحق بدرية طلبة قد تصل إلى الإيقاف عن التمثيل لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، إضافة إلى إمكانية تغريمها مالياً في حال إدانتها. ونفى المصدر الأنباء المتداولة بشأن منعها نهائياً من التمثيل أو شطب عضويتها من النقابة، مؤكداً أن الواقعة لا تستدعي مثل هذا الإجراء.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أصدر قراراً عاجلاً بإحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد تداول مقاطع لها وهي تستخدم ألفاظاً غير لائقة تجاه متابعين خلال بث مباشر. وأكد بيان رسمي صادر عن النقابة أن المجلس اتخذ القرار بإجماع أعضائه، مشدداً على التزام النقابة بمحاسبة أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

من جانبها، نفت بدرية طلبة ما تردد عن تورطها في قضايا جنائية أو شبهات تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، مؤكدة أن ما يثار ضدها هو "حملات منظمة لتشويه سمعتها". وقالت خلال بث مباشر على "فيسبوك": "نشروا شائعات بأني قتلت زوجي الراحل وبعت أعضاءه! أنا أمامكم في منزلي، وسأقاضي كل من أساء إليّ".

ووصفت بدرية مطلقي الشائعات بـطالمرضى"، لافتة إلى أن تلك الأكاذيب أثرت على سمعتها وأضرت بها وبعائلتها، لكنها ستدافع عن مسيرتها الفنية أمام جمهورها، وستلجأ إلى القضاء لمحاسبة مروجي الأخبار الكاذبة.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
جلسة مرتقبة للحكومة الاربعاء والثنائي نحو "مساكنة" إكراهية مع الحكومة
lebanon 24
19/08/2025 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانيّ: إيران تعمل مع موسكو وبكين لتجنب عقوبات أوروبية محتملة
lebanon 24
19/08/2025 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريوات محتملة في جلسة الحكومة اليوم
lebanon 24
19/08/2025 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بغداد: 482 مليار دولار إيرادات نفطية مرتقبة حتى عام 2030
lebanon 24
19/08/2025 00:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-18
08:26 | 2025-08-18
07:28 | 2025-08-18
04:10 | 2025-08-18
03:28 | 2025-08-18
02:16 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24