Advertisement

المرأة

صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1408194-638915740757373309.png
Doc-P-1408194-638915740757373309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت عارضة الأزياء هايلي بيبر بعيد ميلاد طفلها جاك بلوز الأول، ونشرت على حسابها في إنستغرام صورًا مؤثرة التقطتها المصورة ستيفي دانس. ظهرت هايلي بإطلالة بسيطة بقميص أبيض وبنطال جينز، فيما ارتدى جاك بدلة بيضاء، ليشكل المشهد لحظة عائلية دافئة أبرزت حميمية العلاقة بين الأم وطفلها.
Advertisement

وكتبت هايلي معلقة: "عام واحد معك أيها الفتى الجميل. عيد ميلاد سعيد الأول جاك بلوز، أنت تجسيد للفرح". وقد انهالت التعليقات المهنئة من أصدقائها، إذ كتبت كايلي جينر: "الطفل الأجمل جاك، آه!!!"، فيما أضافت باريس هيلتون: "عيد ميلاد سعيد لملاكك الجميل"، وعلقت كيم كارداشيان: "عيد ميلاد سعيد جاكي".

كما شاركت هايلي صورًا من أجواء الاحتفال، التي زُينت بالبالونات الزرقاء والذهبية، لتضفي لمسة بهجة على المناسبة.
مواضيع ذات صلة
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
lebanon 24
24/08/2025 01:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
lebanon 24
24/08/2025 01:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
lebanon 24
24/08/2025 01:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
lebanon 24
24/08/2025 01:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المرأة

صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:12 | 2025-08-23
13:37 | 2025-08-23
10:35 | 2025-08-23
08:11 | 2025-08-23
06:24 | 2025-08-23
04:55 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24