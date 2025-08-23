28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها
Lebanon 24
23-08-2025
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت عارضة الأزياء
هايلي بيبر
بعيد ميلاد طفلها جاك بلوز الأول، ونشرت على حسابها في إنستغرام صورًا مؤثرة التقطتها المصورة ستيفي دانس. ظهرت هايلي بإطلالة بسيطة بقميص أبيض وبنطال جينز، فيما ارتدى جاك بدلة بيضاء، ليشكل المشهد لحظة عائلية دافئة أبرزت حميمية العلاقة بين الأم وطفلها.
Advertisement
وكتبت هايلي معلقة: "عام واحد معك أيها الفتى الجميل.
عيد ميلاد سعيد
الأول جاك بلوز، أنت تجسيد للفرح". وقد انهالت التعليقات المهنئة من أصدقائها، إذ كتبت
كايلي جينر
: "الطفل الأجمل جاك، آه!!!"، فيما أضافت
باريس هيلتون
: "عيد
ميلاد سعيد
لملاكك الجميل"، وعلقت
كيم كارداشيان
: "عيد ميلاد سعيد جاكي".
كما شاركت هايلي صورًا من أجواء الاحتفال، التي زُينت بالبالونات الزرقاء والذهبية، لتضفي لمسة بهجة على المناسبة.
مواضيع ذات صلة
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
24/08/2025 01:51:02
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
24/08/2025 01:51:02
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
Lebanon 24
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
24/08/2025 01:51:02
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
24/08/2025 01:51:02
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المرأة
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه
Lebanon 24
بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه
16:12 | 2025-08-23
23/08/2025 04:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سر فقدان وزنها.. سيرينا ويليامز تتحدث عن "المشكلة الصحية" العائلية
Lebanon 24
كشفت سر فقدان وزنها.. سيرينا ويليامز تتحدث عن "المشكلة الصحية" العائلية
13:37 | 2025-08-23
23/08/2025 01:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟
Lebanon 24
عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟
10:35 | 2025-08-23
23/08/2025 10:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟
Lebanon 24
عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟
08:11 | 2025-08-23
23/08/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتزلت في بداية السبعينات... وفاة راقصة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
اعتزلت في بداية السبعينات... وفاة راقصة شهيرة (صورة)
06:24 | 2025-08-23
23/08/2025 06:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:12 | 2025-08-23
بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه
13:37 | 2025-08-23
كشفت سر فقدان وزنها.. سيرينا ويليامز تتحدث عن "المشكلة الصحية" العائلية
10:35 | 2025-08-23
عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟
08:11 | 2025-08-23
عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟
06:24 | 2025-08-23
اعتزلت في بداية السبعينات... وفاة راقصة شهيرة (صورة)
04:55 | 2025-08-23
بدت وكأنها شقيقتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل بإطلالة شبابية برفقة أولادها (صور)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24