صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وكتبت هايلي معلقة: "عام واحد معك أيها الفتى الجميل. الأول جاك بلوز، أنت تجسيد للفرح". وقد انهالت التعليقات المهنئة من أصدقائها، إذ كتبت : "الطفل الأجمل جاك، آه!!!"، فيما أضافت : "عيد لملاكك الجميل"، وعلقت : "عيد ميلاد سعيد جاكي".كما شاركت هايلي صورًا من أجواء الاحتفال، التي زُينت بالبالونات الزرقاء والذهبية، لتضفي لمسة بهجة على المناسبة.