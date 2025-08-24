Advertisement

المرأة

لاصقات تحت العين: سر الإطلالة المنعشة في دقائق

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:00
تُعد لاصقات تحت العين من أبرز وسائل العناية السريعة لاستعادة إشراقة البشرة والتخفيف من علامات الإرهاق، سواء بعد رحلة مرهقة أو قبل مناسبة مهمة. فهي غنية بمكونات فعالة مثل الكافيين، حمض الهيالورونيك، الريتينول والببتيدات، ما يمنح ترطيبًا فوريًا، يقلل الانتفاخات، يخفف الهالات السوداء، ويُنعّم الخطوط الدقيقة. ورغم أن تأثيرها مؤقت، إلا أنها تمنح نتيجة فورية تجعلها خيارًا شائعًا في روتين الجمال.
أفضل أنواع لاصقات تحت العين:

Dieux: سيليكون طبي قابل لإعادة الاستخدام، يعزز امتصاص كريمات العين ويمنح ترطيبًا وامتلاءً.

Topicals: تركيبة بالكافيين والنياسيناميد تمنح إشراقة واضحة خلال 15 دقيقة.

Peace Out Puffy: مثالية للانتفاخات الصباحية، وتُستخدم بفعالية أكبر بعد التبريد في الثلاجة.

Peter Thomas Roth 24K Gold: لاصقات فاخرة بالذهب عيار 24، لشد البشرة وتقليل التجاعيد الدقيقة.

Patchology Serve Chilled: تجمع بين التهدئة والشد بفضل الببتيدات والباكوتشيول وزيت التوت الأحمر.

هذه اللاصقات تمنح لمسة جمالية سريعة وفعّالة، وتُعتبر من الحيل التجميلية المفضلة للحصول على مظهر أكثر نضارة وانتعاشًا في دقائق.
