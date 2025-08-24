29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لاصقات تحت العين: سر الإطلالة المنعشة في دقائق
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد لاصقات تحت
العين
من أبرز وسائل العناية السريعة لاستعادة إشراقة البشرة والتخفيف من علامات الإرهاق، سواء بعد رحلة مرهقة أو قبل مناسبة مهمة. فهي غنية بمكونات فعالة مثل الكافيين، حمض الهيالورونيك، الريتينول والببتيدات، ما يمنح ترطيبًا فوريًا، يقلل الانتفاخات، يخفف الهالات السوداء، ويُنعّم الخطوط الدقيقة. ورغم أن تأثيرها مؤقت، إلا أنها تمنح نتيجة فورية تجعلها خيارًا شائعًا في روتين الجمال.
Advertisement
أفضل أنواع لاصقات تحت العين:
Dieux: سيليكون طبي قابل لإعادة الاستخدام، يعزز امتصاص كريمات العين ويمنح ترطيبًا وامتلاءً.
Topicals: تركيبة بالكافيين والنياسيناميد تمنح إشراقة واضحة خلال 15 دقيقة.
Peace Out Puffy: مثالية للانتفاخات الصباحية، وتُستخدم بفعالية أكبر بعد التبريد في الثلاجة.
Peter Thomas Roth 24K Gold: لاصقات فاخرة بالذهب عيار 24، لشد البشرة وتقليل التجاعيد الدقيقة.
Patchology Serve Chilled: تجمع بين التهدئة والشد بفضل الببتيدات والباكوتشيول وزيت التوت الأحمر.
هذه اللاصقات تمنح لمسة جمالية سريعة وفعّالة، وتُعتبر من الحيل التجميلية المفضلة للحصول على مظهر أكثر نضارة وانتعاشًا في دقائق.
مواضيع ذات صلة
العين الاميركية على لبنان والإصلاحات تحت المجهر
Lebanon 24
العين الاميركية على لبنان والإصلاحات تحت المجهر
25/08/2025 10:13:56
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
25/08/2025 10:13:56
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة معادية في حي العين في مدينة الخيام منذ قليل
25/08/2025 10:13:56
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيّم العين غرب نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيّم العين غرب نابلس
25/08/2025 10:13:56
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
Lebanon 24
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
01:35 | 2025-08-25
25/08/2025 01:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!
Lebanon 24
تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!
23:37 | 2025-08-24
24/08/2025 11:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
Lebanon 24
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
15:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
11:55 | 2025-08-24
24/08/2025 11:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
09:30 | 2025-08-24
24/08/2025 09:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:35 | 2025-08-25
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
23:37 | 2025-08-24
تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!
15:27 | 2025-08-24
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
11:55 | 2025-08-24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
09:30 | 2025-08-24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
06:42 | 2025-08-24
لم يحدث أي خطأ طبي في عمليتها… هذه آخر مستجدات حالة أنغام الصحية
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24