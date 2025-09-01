بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!

Advertisement

أعلنت توقيف الراقصة الشهيرة ياسمين سامي، المعروفة باسم " "، بسبب نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه تم ضبط الراقصة بدائرة بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وكانت "بوسي" احتفلت في شهر الماضي بعيد ميلادها الـ 25، وسط حالة من الجدل والتساؤلات ليعلق متابعون بالقول: "هذا ليس حقيقيا"، ما دفعها إلى نشر صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها لتؤكد صدق قولها.