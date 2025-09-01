25
المرأة
بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!
Lebanon 24
01-09-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
المصرية
توقيف الراقصة الشهيرة ياسمين سامي، المعروفة باسم "
بوسي
"، بسبب نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه تم ضبط الراقصة بدائرة
قسم شرطة المقطم
بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت "بوسي" احتفلت في شهر
تموز
الماضي بعيد ميلادها الـ 25، وسط حالة من الجدل والتساؤلات ليعلق متابعون بالقول: "هذا ليس حقيقيا"، ما دفعها إلى نشر صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها لتؤكد صدق قولها.
