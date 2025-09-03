بسبب الايحاءات غير اللائقة.. إجراءات ضد روبي!

Advertisement

تبحث نقابتا المهن التمثيلية والمهن الموسيقية في مصر أزمة تصريحات الفنانة في حفلها الأخير بالعلمين، والتي تحدثت فيها عن أغنيتها " " وتعرضت بسببها لحملة هجوم وانتقادات قاسية على ، متهمين إيّاها بأنها خرجت عن الذوق والآداب العامة.وعقد مجلس إدارة الممثلين بقيادة الدكتور ، جلسة طارئة لبحث الأمر وتواصلوا مع روبي لتقديم اعتذار للجمهور عن تصريحاتها في محاولة لإنهاءالأزمة، فيما يدرس مجلس إدارة "الموسيقيين" برئاسة الفنان الموقف لاتخاذ إجراء.وحتى الآن لم تخرج روبي بأي تصريح توضح فيه موقفها من الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التزمت الصمت تماماً.وكان قد انتشر فيديو لروبي من حفلها الأخير في ظهرت فيه وهي تتحدث عن أغنيتها الشهيرة "3 ساعات متواصلة"، قائلة: "علشان طموحكم بس ميعلاش أنا كنت ست أوفر، مش عارفة كام ساعة، ممكن نص ساعة، لكن 3 ساعات متواصلة كتير".ورأى الجمهور أن حديث روبي ومزاحها مع جمهورها في الحفل، يحمل إيحاءات جنسية، خاصة أن حالة من الجدل أُثيرت وقت طرح الأغنية بسبب اسمها.(لها)