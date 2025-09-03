30
بسبب الايحاءات غير اللائقة.. إجراءات ضد روبي!
Lebanon 24
03-09-2025
|
02:23
تبحث نقابتا المهن التمثيلية والمهن الموسيقية في مصر أزمة تصريحات الفنانة
روبي
في حفلها الأخير بالعلمين، والتي تحدثت فيها عن أغنيتها "
3 ساعات متواصلة
" وتعرضت بسببها لحملة هجوم وانتقادات قاسية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، متهمين إيّاها بأنها خرجت عن الذوق والآداب العامة.
وعقد مجلس إدارة الممثلين بقيادة الدكتور
أشرف زكي
، جلسة طارئة لبحث الأمر وتواصلوا مع روبي لتقديم اعتذار للجمهور عن تصريحاتها في محاولة لإنهاءالأزمة، فيما يدرس مجلس إدارة "الموسيقيين" برئاسة الفنان
مصطفى كامل
الموقف لاتخاذ إجراء.
وحتى الآن لم تخرج روبي بأي تصريح توضح فيه موقفها من الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التزمت الصمت تماماً.
وكان قد انتشر فيديو لروبي من حفلها الأخير في
العلمين
ظهرت فيه وهي تتحدث عن أغنيتها الشهيرة "3 ساعات متواصلة"، قائلة: "علشان طموحكم بس ميعلاش أنا كنت ست أوفر، مش عارفة كام ساعة، ممكن نص ساعة، لكن 3 ساعات متواصلة كتير".
ورأى الجمهور أن حديث روبي ومزاحها مع جمهورها في الحفل، يحمل إيحاءات جنسية، خاصة أن حالة من الجدل أُثيرت وقت طرح الأغنية بسبب اسمها.(لها)
