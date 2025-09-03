29
الجلد يسيطر على خريف 2025: أناقة، قوة، وجرأة على المنصات العالمية
Lebanon 24
03-09-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية موسم الخريف، تعود الأقمشة الثقيلة والألوان الدافئة لتفرض حضورها في عالم الموضة، لكن هذا العام تصدّر الجلد المشهد بقوة لافتة تعكس جرأة وثقة عالية في
التعبير عن
الذات. ففي عروض خريف 2025، هيمنت خامات الجلد على منصات العديد من دور الأزياء العالمية مثل شانيل،
لويس فويتون
، وسان لوران، في صيغة موحّدة: الجلد لم يعد مجرد تفصيل، بل أصبح هو الشخصية الكاملة.
الجلد الأسود كان البطل الأول لهذه العودة القوية، إذ بدا كرمز للقوة والسلطة والتمرد الأنيق. تصاميم متنوعة من المعاطف والسراويل والسترات وحتى التنانير تألقت بلمعانه العميق وقوامه الصلب الذي يفرض حضوره من النظرة الأولى.
لكن الساحة لم تخلُ من الجلود الملوّنة أيضًا؛ فالأزرق الداكن، الأحمر النبيذي، البرغندي والأخضر الزيتي قدّمت بدائل أكثر حيوية لمن يرغب في خوض تجربة الجلد بروح متفائلة دون أن يتخلى عن حس الجرأة.
هذا الحضور القوي يعكس رسالة أبعد من الموضة: الجلد في خريف 2025 يرمز إلى قوة الشخصية والاستقلالية. إنه خيار من لا يخشون لفت الأنظار، ومن يجيدون التعبير عن أنفسهم من خلال أزيائهم. الجلد هنا ليس مجرد دفء وعمليّة، بل درع أنيق يمنح حضورًا صارخًا ويعبّر عن موقف واضح تجاه الحياة: الثقة أولًا.
أما في طرق التنسيق، فيتميز الجلد بمرونة استثنائية: السترات الجلدية تناسب الجينز لإطلالة يومية متمردة، أو يمكن ارتداؤها فوق فستان ناعم لكسر الطابع الكلاسيكي. السراويل الجلدية تليق مع الكنزات
الصوفية
أو القمصان البيضاء، بينما القطع الملوّنة تضفي لمسة فريدة داخل إطلالات حيادية اللون.
سواء اخترتِ الجلد الأسود الكلاسيكي أو الألوان الجريئة، فإن خريف 2025 يمنح فرصة لإعادة اكتشاف هذه الخامة الخالدة كبيان حقيقي عن الأسلوب الشخصي والموقف من الحياة.
