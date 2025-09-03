Advertisement

متفرقات

الجلد يسيطر على خريف 2025: أناقة، قوة، وجرأة على المنصات العالمية

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1412376-638925094466196369.png
Doc-P-1412376-638925094466196369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بداية موسم الخريف، تعود الأقمشة الثقيلة والألوان الدافئة لتفرض حضورها في عالم الموضة، لكن هذا العام تصدّر الجلد المشهد بقوة لافتة تعكس جرأة وثقة عالية في التعبير عن الذات. ففي عروض خريف 2025، هيمنت خامات الجلد على منصات العديد من دور الأزياء العالمية مثل شانيل، لويس فويتون، وسان لوران، في صيغة موحّدة: الجلد لم يعد مجرد تفصيل، بل أصبح هو الشخصية الكاملة.
Advertisement
 


الجلد الأسود كان البطل الأول لهذه العودة القوية، إذ بدا كرمز للقوة والسلطة والتمرد الأنيق. تصاميم متنوعة من المعاطف والسراويل والسترات وحتى التنانير تألقت بلمعانه العميق وقوامه الصلب الذي يفرض حضوره من النظرة الأولى.
 
لكن الساحة لم تخلُ من الجلود الملوّنة أيضًا؛ فالأزرق الداكن، الأحمر النبيذي، البرغندي والأخضر الزيتي قدّمت بدائل أكثر حيوية لمن يرغب في خوض تجربة الجلد بروح متفائلة دون أن يتخلى عن حس الجرأة.

هذا الحضور القوي يعكس رسالة أبعد من الموضة: الجلد في خريف 2025 يرمز إلى قوة الشخصية والاستقلالية. إنه خيار من لا يخشون لفت الأنظار، ومن يجيدون التعبير عن أنفسهم من خلال أزيائهم. الجلد هنا ليس مجرد دفء وعمليّة، بل درع أنيق يمنح حضورًا صارخًا ويعبّر عن موقف واضح تجاه الحياة: الثقة أولًا.

أما في طرق التنسيق، فيتميز الجلد بمرونة استثنائية: السترات الجلدية تناسب الجينز لإطلالة يومية متمردة، أو يمكن ارتداؤها فوق فستان ناعم لكسر الطابع الكلاسيكي. السراويل الجلدية تليق مع الكنزات الصوفية أو القمصان البيضاء، بينما القطع الملوّنة تضفي لمسة فريدة داخل إطلالات حيادية اللون.

سواء اخترتِ الجلد الأسود الكلاسيكي أو الألوان الجريئة، فإن خريف 2025 يمنح فرصة لإعادة اكتشاف هذه الخامة الخالدة كبيان حقيقي عن الأسلوب الشخصي والموقف من الحياة.
مواضيع ذات صلة
شورت الساتان يتصدر صيف 2025: أناقة فاخرة بإطلالات كاجوال وراقية
lebanon 24
03/09/2025 18:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل منصات تبادل العملات المشفرة في 2025
lebanon 24
03/09/2025 18:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: أسلوب قتال "حماس" أصبح أكثر تنظيمًا وجرأة
lebanon 24
03/09/2025 18:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار سرطان الجلد.. والسبب التسمير الخاطئ
lebanon 24
03/09/2025 18:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

لويس فويتون

التعبير عن

الاستقلال

سان لوران

سترات ال

الصوفية

الصوفي

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2025-09-03
08:05 | 2025-09-03
04:32 | 2025-09-03
02:23 | 2025-09-03
00:27 | 2025-09-03
23:00 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24