27
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رانيا عيسى تشارك داليدا خليل فرحة وداع العزوبية (صورة)
Lebanon 24
04-09-2025
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة
رانيا عيسى
جمهورها بلحظات من احتفال "وداع العزوبية" للنجمة
داليدا خليل
، حيث نشرت صورة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانب العروس، بإطلالات بيضاء ناعمة.
Advertisement
وتألقت داليدا خليل بفستان أبيض أنيق، وتزيّنت بتاج ناعم وطرحة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والأنوثة، جمعت عدداً من الصديقات والمقرّبات، استعدادًا لحفل الزفاف المرتقب.
الصورة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات المهنّئة للعروس.
مواضيع ذات صلة
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
05/09/2025 00:36:25
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رانيا عيسى تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من دبي
Lebanon 24
رانيا عيسى تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من دبي
05/09/2025 00:36:25
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
Lebanon 24
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
05/09/2025 00:36:25
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
05/09/2025 00:36:25
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل
رانيا عيسى
فستان أبيض
ستوري
عيسى
الست
توري
قد يعجبك أيضاً
جمال ابنة سيرين عبد النور حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة سيرين عبد النور حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
12:00 | 2025-09-04
04/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
Lebanon 24
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
11:00 | 2025-09-04
04/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
Lebanon 24
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
10:30 | 2025-09-04
04/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
08:00 | 2025-09-04
04/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2025-09-04
جمال ابنة سيرين عبد النور حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
11:00 | 2025-09-04
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
10:30 | 2025-09-04
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
10:00 | 2025-09-04
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
08:00 | 2025-09-04
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
06:52 | 2025-09-04
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 00:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24