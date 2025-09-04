Advertisement

المرأة

رانيا عيسى تشارك داليدا خليل فرحة وداع العزوبية (صورة)

Lebanon 24
04-09-2025 | 16:06
Doc-P-1412980-638926242631670506.jpg
Doc-P-1412980-638926242631670506.jpg photos 0
شاركت الممثلة رانيا عيسى جمهورها بلحظات من احتفال "وداع العزوبية" للنجمة داليدا خليل، حيث نشرت صورة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانب العروس، بإطلالات بيضاء ناعمة.
وتألقت داليدا خليل بفستان أبيض أنيق، وتزيّنت بتاج ناعم وطرحة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والأنوثة، جمعت عدداً من الصديقات والمقرّبات، استعدادًا لحفل الزفاف المرتقب.
الصورة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات المهنّئة للعروس.
 
