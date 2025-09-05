"ملكة الكيتامين".. مواجهة عقوبة تصل إلى 65 عاماً

Advertisement

اعترفت جاسفين سانغا، السيدة الأميركية– البالغة 42 عاماً، أمام محكمة في ببيع الكيتامين الذي أدى إلى وفاة الممثل الشهير ماثيو ، نجم مسلسل "فريندز"، في تشرين الأول 2023.سانغا، التي اشتهرت في أوساط بلقب "ملكة الكيتامين"، تواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 65 سنة بموجب اتفاق قضائي جنّبها المثول أمام هيئة محلفين، مقابل إسقاط بعض التهم الموجهة إليها. محاميها مارك جيراغوس أكد أن موكلته "تتحمل مسؤولية أفعالها"، وفق ما نقلت .وفاة بيري، الذي عُثر عليه غارقاً في جاكوزي منزله أنجلوس، أحدثت صدمة لدى جمهور "فريندز" ورفعت موجة من الإشادات بمسيرته، خاصة أنه كان يتحدث علناً عن صراعه مع الإدمان. التحقيقات أوضحت أن الممثل كان يخضع لعلاج بالكيتامين للتخفيف من الاكتئاب، لكنه عاد لتعاطيه بشكل غير مشروع في خريف 2023.المحققون أكدوا أن سانغا زوّدته بعشرات الجرعات، وعُثر في منزلها على مخزون ضخم يضم 80 قارورة من الكيتامين، إلى جانب الميثامفيتامين والكوكايين. كما تبيّن أنها كانت تتباهى عبر إنستغرام بحفلاتها الفاخرة ورحلاتها على متن طائرات خاصة ومجوهراتها.القضية لا تتوقف عندها فقط، إذ يحاكم أربعة أشخاص آخرون على صلة بوفاة بيري، وجميعهم اختاروا الإقرار بالذنب لتخفيف الأحكام المتوقعة ضدهم.