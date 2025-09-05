Advertisement

"ملكة الكيتامين".. مواجهة عقوبة تصل إلى 65 عاماً

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:00
اعترفت جاسفين سانغا، السيدة الأميركية–البريطانية البالغة 42 عاماً، أمام محكمة في كاليفورنيا ببيع الكيتامين الذي أدى إلى وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، نجم مسلسل "فريندز"، في تشرين الأول 2023.
سانغا، التي اشتهرت في أوساط هوليوود بلقب "ملكة الكيتامين"، تواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 65 سنة بموجب اتفاق قضائي جنّبها المثول أمام هيئة محلفين، مقابل إسقاط بعض التهم الموجهة إليها. محاميها مارك جيراغوس أكد أن موكلته "تتحمل مسؤولية أفعالها"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفاة بيري، الذي عُثر عليه غارقاً في جاكوزي منزله بلوس أنجلوس، أحدثت صدمة لدى جمهور "فريندز" ورفعت موجة من الإشادات بمسيرته، خاصة أنه كان يتحدث علناً عن صراعه الطويل مع الإدمان. التحقيقات أوضحت أن الممثل كان يخضع لعلاج بالكيتامين للتخفيف من الاكتئاب، لكنه عاد لتعاطيه بشكل غير مشروع في خريف 2023.

المحققون أكدوا أن سانغا زوّدته بعشرات الجرعات، وعُثر في منزلها على مخزون ضخم يضم 80 قارورة من الكيتامين، إلى جانب الميثامفيتامين والكوكايين. كما تبيّن أنها كانت تتباهى عبر إنستغرام بحفلاتها الفاخرة ورحلاتها على متن طائرات خاصة ومجوهراتها.

القضية لا تتوقف عندها فقط، إذ يحاكم أربعة أشخاص آخرون على صلة بوفاة بيري، وجميعهم اختاروا الإقرار بالذنب لتخفيف الأحكام المتوقعة ضدهم.
 
(العربية)
