متفرقات

من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير

Lebanon 24
05-09-2025 | 05:00
قد تكون مفاوضة شركة الإنترنت أو التأمين آخر ما يفكر فيه المستهلك، لكن المليونيرة العصامية روز هان ترى فيه وسيلة مضمونة لزيادة الدخل الشخصي
 
هان، التي نجحت في سداد ديون تجاوزت 100 ألف دولار قبل أن تبني ثروة بملايين الدولارات، أكدت أن "مكالمة واحدة قادرة على تقليص فاتورة الهاتف أو البطاقات البنكية بشكل ملحوظ".
وتشرح استراتيجياتها عبر قناتها على يوتيوب التي يتابعها أكثر من مليون شخص:
- خدعة الإرساء: تحديد سعر مرجعي أقل مما يطلبه البائع مباشرة، لإجباره على التفاوض.
- خدعة التأطير: إظهار قيمة العميل للشركة، مثل سجل قيادة نظيف للحصول على خصم تأمين.
 
كيف تبدأ؟

قبل أن تبدأ بالتفاوض على تخفيض نفقاتك، من الأفضل أن تضع قائمة واضحة بكل فواتيرك الشهرية. بعد ذلك، اختر الأسهل لتبدأ به، على سبيل المثال فاتورة الهاتف. اجمع المعلومات التي يمكن أن تدعم موقفك: قارن أسعار الشركات المنافسة، دوّن مدة اشتراكك الطويلة، أو حتى المشكلات السابقة التي واجهتها مع الخدمة. ثم اتصل بمزود الخدمة وأنت واثق من نفسك.

خلال الاتصال، حاول أن تكون ودوداً ولبقاً، وابدأ حديثك بمدح الخدمة والإشادة بجودتها. لكن إذا لم تحصل على النتيجة التي تريدها، لا تتردد في طلب تحويلك إلى قسم "الاحتفاظ بالعملاء"، إذ غالباً ما يكون لديهم صلاحيات أكبر لتقديم عروض أو تخفيضات خاصة. وفي حال لم تنجح محاولتك الأولى، لا تيأس: أعد الاتصال في يوم آخر، فقد تتحدث مع موظف أكثر مرونة وتفهماً لوضعك.

هذه الاستراتيجية ليست مجرد نصيحة عابرة، بل هي إحدى الأدوات العملية التي تشاركها روز هان، رائدة الأعمال الكورية–الأميركية. روز لم تكتفِ بأن تصبح مليونيرة عصامية، بل تحولت أيضاً إلى واحدة من أبرز الأصوات المؤثرة في مجال التثقيف المالي. على قناتها في يوتيوب التي يتابعها أكثر من مليون شخص، تعلّم متابعيها طرقاً بسيطة وذكية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية، وتكشف لهم كيف يمكن لخطوات صغيرة ومتدرجة أن تضيف "صفراً" جديداً إلى حساباتهم البنكية.
 
(العربية)
