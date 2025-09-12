Advertisement

متفرقات

ساندرا منصور: التصميم يجعل الامرأة أكثر إشراقاً

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:30
Doc-P-1416010-638932788804421690.png
Doc-P-1416010-638932788804421690.png photos 0
تستمد مصممة الأزياء اللبنانية ساندرا منصور إلهامها من تفاصيل حياتية دقيقة: الطبيعة، الطقس، الفن، والمزاج الشخصي، معتبرة أن كل هذه العناصر تتداخل لتنعكس على الأقمشة والقصات والألوان التي تختارها.
في مقابلة مع CNN بالعربية، شددت منصور على أن جوهر عملها ليس التصميم بحد ذاته، بل جعل كل امرأة، سواء كانت نجمة عالمية أو عروساً أو سيدة عادية، تشعر بالسعادة والثقة بما ترتديه.

عن فساتين الزفاف، رأت أن تميّزها لا يكمن في القماش وحده بل في شخصية العروس، التي تمنح الفستان الحياة الحقيقية. أما في ما يخص النجوم، فأوضحت أنها لا ترى هرمية بينهم وبين الزبونات العاديات، إذ تتعامل مع كل تصميم على أنه مشروع يمنح صاحبته الراحة والتألق.

تعاونت منصور مع نجمات بارزات مثل رزان جمال التي ارتدت فستاناً أحمر لافتاً يعكس الجرأة والبساطة، ومع ماريتا الحلاني في جلسة تصوير، حيث رأت أن الفستان بدا وكأنه صُنع لها. كما صمّمت إطلالات خاصة للمخرجة نادين لبكي، مؤكدة أنها تسعى لإبراز شخصية المرأة لا طمسها.

أما في ما يتعلق بالاستدامة، فأكدت أن علامتها تعتمد كلياً على الإنتاج حسب الطلب دون تصنيع مخزون جاهز، في التزام واعٍ بالموضة البطيئة، واحتراماً للحرفة والزمن والموارد.
 
(CNN)
 
