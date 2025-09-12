ساندرا منصور: التصميم يجعل الامرأة أكثر إشراقاً

Advertisement

تستمد مصممة الأزياء إلهامها من تفاصيل حياتية دقيقة: الطبيعة، الطقس، الفن، والمزاج الشخصي، معتبرة أن كل هذه العناصر تتداخل لتنعكس على الأقمشة والقصات والألوان التي تختارها.في مقابلة مع CNN بالعربية، شددت منصور على أن جوهر عملها ليس التصميم بحد ذاته، بل جعل كل امرأة، سواء كانت نجمة عالمية أو عروساً أو سيدة عادية، تشعر بالسعادة والثقة بما ترتديه.عن فساتين الزفاف، رأت أن تميّزها لا يكمن في القماش وحده بل في شخصية العروس، التي تمنح الفستان الحياة الحقيقية. أما في ما يخص النجوم، فأوضحت أنها لا ترى هرمية بينهم وبين الزبونات العاديات، إذ تتعامل مع كل تصميم على أنه مشروع يمنح صاحبته الراحة والتألق.تعاونت منصور مع نجمات بارزات مثل التي ارتدت فستاناً أحمر لافتاً يعكس الجرأة والبساطة، ومع في جلسة تصوير، حيث رأت أن الفستان بدا وكأنه صُنع لها. كما صمّمت إطلالات خاصة للمخرجة ، مؤكدة أنها تسعى لإبراز شخصية المرأة لا طمسها.أما في ما يتعلق بالاستدامة، فأكدت أن علامتها تعتمد كلياً على الإنتاج حسب الطلب دون تصنيع مخزون جاهز، في واعٍ بالموضة البطيئة، واحتراماً للحرفة والزمن والموارد.