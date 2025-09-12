29
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ساندرا منصور: التصميم يجعل الامرأة أكثر إشراقاً
Lebanon 24
12-09-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمد مصممة الأزياء
اللبنانية
ساندرا منصور
إلهامها من تفاصيل حياتية دقيقة: الطبيعة، الطقس، الفن، والمزاج الشخصي، معتبرة أن كل هذه العناصر تتداخل لتنعكس على الأقمشة والقصات والألوان التي تختارها.
Advertisement
في مقابلة مع CNN بالعربية، شددت منصور على أن جوهر عملها ليس التصميم بحد ذاته، بل جعل كل امرأة، سواء كانت نجمة عالمية أو عروساً أو سيدة عادية، تشعر بالسعادة والثقة بما ترتديه.
عن فساتين الزفاف، رأت أن تميّزها لا يكمن في القماش وحده بل في شخصية العروس، التي تمنح الفستان الحياة الحقيقية. أما في ما يخص النجوم، فأوضحت أنها لا ترى هرمية بينهم وبين الزبونات العاديات، إذ تتعامل مع كل تصميم على أنه مشروع يمنح صاحبته الراحة والتألق.
تعاونت منصور مع نجمات بارزات مثل
رزان جمال
التي ارتدت فستاناً أحمر لافتاً يعكس الجرأة والبساطة، ومع
ماريتا الحلاني
في جلسة تصوير، حيث رأت أن الفستان بدا وكأنه صُنع لها. كما صمّمت إطلالات خاصة للمخرجة
نادين لبكي
، مؤكدة أنها تسعى لإبراز شخصية المرأة لا طمسها.
أما في ما يتعلق بالاستدامة، فأكدت أن علامتها تعتمد كلياً على الإنتاج حسب الطلب دون تصنيع مخزون جاهز، في
التزام
واعٍ بالموضة البطيئة، واحتراماً للحرفة والزمن والموارد.
(CNN)
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نخشى أن يجعل النقص في الجنود العملية في غزة أكثر صعوبة
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نخشى أن يجعل النقص في الجنود العملية في غزة أكثر صعوبة
12/09/2025 22:05:24
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي سيجعل "GPT- 5" أكثر تميزاً؟
Lebanon 24
ما الذي سيجعل "GPT- 5" أكثر تميزاً؟
12/09/2025 22:05:24
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو لجعل يوم الأحد المقبل يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى
Lebanon 24
حماس: ندعو لجعل يوم الأحد المقبل يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى
12/09/2025 22:05:24
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
12/09/2025 22:05:24
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
ماريتا الحلاني
نادين لبكي
رزان جمال
اللبنانية
منح صاحب
الحلاني
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
Lebanon 24
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
13:30 | 2025-09-12
12/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
Lebanon 24
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
09:30 | 2025-09-12
12/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هالة صدقي عن سلوم حداد: "رأيه صائب ولا داعي للحساسية"
Lebanon 24
هالة صدقي عن سلوم حداد: "رأيه صائب ولا داعي للحساسية"
06:28 | 2025-09-12
12/09/2025 06:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منى زكي داخل عيادة تجميل.. هذا ما قامت به لوجهها (صور)
Lebanon 24
منى زكي داخل عيادة تجميل.. هذا ما قامت به لوجهها (صور)
03:37 | 2025-09-12
12/09/2025 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:30 | 2025-09-12
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
11:00 | 2025-09-12
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
09:30 | 2025-09-12
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
06:28 | 2025-09-12
هالة صدقي عن سلوم حداد: "رأيه صائب ولا داعي للحساسية"
03:37 | 2025-09-12
منى زكي داخل عيادة تجميل.. هذا ما قامت به لوجهها (صور)
01:45 | 2025-09-12
اتهمته بأنه تزوج عرفيا.. فنانة شهيرة تُثير الجدل في يوم خطوبة طليقها بعد أشهر من انفصالهما (صور)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24