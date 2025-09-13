27
المرأة
أميرة مكاوي تنعى والدتها وتكشف تفاصيل الجنازة
Lebanon 24
13-09-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الناقدة الفنية أميرة مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، عبر حسابها على "فيس بوك"، وفاة والدتها السيدة زينات خليل علي، مؤكدة في منشورها: "الحمدلله الذي لا يُحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأوضحت أميرة مكاوي أن صلاة الجنازة ستُقام
يوم الأحد
عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.
من ناحية أخرى، كانت أميرة مكاوي قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد تعليقها على أنباء عودة النجمة
شيرين عبدالوهاب
إلى زوجها السابق
حسام حبيب
، حيث كتبت على "فيس بوك" أنها فقدت تعاطفها مع
شيرين
بسبب ما وصفته بـ"عدم المسؤولية وإهدار النعمة التي منحها الله لها"، مؤكدة أنها ستكتفي بسماع أغنياتها دون متابعة أخبارها الشخصية.
