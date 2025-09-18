بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الممثلة متابعيها على إنستغرام صورة عفوية من داخل منزلها، ظهرت فيها بتيشيرت أسود وشورت أبيض، معلّقة بعبارة "Oh my love".

الإطلالة نالت إعجاب الجمهور، الذي عبّر عن حبه لأسلوبها وأناقتها الطبيعية، فيما تساءل البعض عن الرسالة خلف تعليقها الغامض.