المرأة

بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:00
شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها على إنستغرام صورة عفوية من داخل منزلها، ظهرت فيها بتيشيرت أسود وشورت أبيض، معلّقة بعبارة "Oh my love".
الإطلالة نالت إعجاب الجمهور، الذي عبّر عن حبه لأسلوبها وأناقتها الطبيعية، فيما تساءل البعض عن الرسالة خلف تعليقها الغامض.
 
