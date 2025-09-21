بريتني سبيرز تواجه أزمة وتثير المخاوف حول سلامتها

Advertisement

تعيش أيقونة البوب العالمية ، مرحلة حرجة في حياتها الصحية والنفسية، حيث باتت تمضي معظم أيامها منعزلة داخل منزلها في ، بعيداً عن الأضواء والجماهير.ووفقاً لصحيفة "Marca"، فإن البالغة من العمر 43 عاماً نادراً ما تغادر منزلها، فيما تتزايد المخاوف من رفضها المستمر لتلقي المساعدة الطبية أو الخضوع للعلاج النفسي، حيث كانت آخر مرة ظهرت فيها علنا في أيار الماضي، ما أثار قلق المقربين منها الذين يصفونها بأنها "أسيرة العزلة".المفارقة الصادمة أن الفنانة التي أبهرت الملايين بألبوماتها وحفلاتها المزدحمة، تعيش اليوم حياة مختلفة تماماً، لاسيما بعد طلاقها من عارض الأزياء عام 2023، وانفصالها عن شريكها السابق بول سوليز، حيث بدت حياتها أكثر هشاشة وانغلاقاً.وعوضاً عن الظهور الجماهيري، تكتفي سبيرز بالتواجد على إنستغرام، تنشر مقاطع فيديو مُثيرة للجدل تتضمن رقصات مرتجلة أو لقطات شبه عارية وتعليقات غامضة، وهو ما جعل متابعيها يشعرون بقلق عميق إزاء حالتها.رغم المخاوف المتزايدة، تصر سبيرز على أنها لا تعاني من أي مشكلة نفسية، رافضة الخضوع للعلاج، بل تفاقم الأمر بعد رفع الوصاية عنها عام 2021، إذ لم يعد هناك برنامج رعاية نفسية مستمر يُلزمها بالمتابعة الطبية.على الصعيد العائلي، لا تزال علاقاتها متوترة للغاية، فبينما تنعدم صلتها بوالدها ، تبقى صلتها مع والدتها لين متقطعة ومشحونة بالشكوك، وكذلك دخلت شقيقتها لين في خلاف علني معها.