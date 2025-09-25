مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان

27
فنون ومشاهير
مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان
Lebanon 24
25-09-2025
|
07:00
أطلق المغني الأميركي الشهير راي جي اتهامات صادمة ضد حبيبته السابقة
كيم كارداشيان
ووالدتها
كريس جينر
، مدعياً أنه يتعاون مع السلطات الفيدرالية في قضية قد تُرفع بموجب قانون RICO (المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد).
التصريحات جاءت خلال بث مباشر جمعه مع
المغنية
كريشان روك، وانتشر الفيديو سريعاً عبر منصة إكس. وقال راي جي (44 عاماً): "قضية RICO الفيدرالية التي سأرفعها ضد كريس وكيم ستكون مجنونة.. لديّ الكثير لأقوله، وأي شخص مقرّب من كيم يجب أن يُبلغها فوراً، الفيدراليون قادمون."
وأضاف: "الأمر أسوأ من قضية ديدي."، في إشارة إلى قضية المغني شون "ديدي" كومز المدان بتهم متعلقة بالدعارة.
حتى الآن، لم يقدم راي جي أدلة ملموسة أو تفاصيل إضافية، كما لم تؤكد أي جهة رسمية وجود تحقيق بحق كيم أو والدتها، ما يجعل تصريحاته في دائرة الجدل والتكهنات.
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها راي جي عائلة كارداشيان، إذ سبق أن اتهم عام 2022 كيم ووالدتها بالوقوف وراء تسريب شريطه الجنسي مع كيم عام 2007، وهو ما نفته العائلة.
