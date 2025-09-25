مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان

Advertisement

أطلق المغني الأميركي الشهير راي جي اتهامات صادمة ضد حبيبته السابقة ووالدتها ، مدعياً أنه يتعاون مع السلطات الفيدرالية في قضية قد تُرفع بموجب قانون RICO (المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد).التصريحات جاءت خلال بث مباشر جمعه مع كريشان روك، وانتشر الفيديو سريعاً عبر منصة إكس. وقال راي جي (44 عاماً): "قضية RICO الفيدرالية التي سأرفعها ضد كريس وكيم ستكون مجنونة.. لديّ الكثير لأقوله، وأي شخص مقرّب من كيم يجب أن يُبلغها فوراً، الفيدراليون قادمون."وأضاف: "الأمر أسوأ من قضية ديدي."، في إشارة إلى قضية المغني شون "ديدي" كومز المدان بتهم متعلقة بالدعارة.حتى الآن، لم يقدم راي جي أدلة ملموسة أو تفاصيل إضافية، كما لم تؤكد أي جهة رسمية وجود تحقيق بحق كيم أو والدتها، ما يجعل تصريحاته في دائرة الجدل والتكهنات.وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها راي جي عائلة كارداشيان، إذ سبق أن اتهم عام 2022 كيم ووالدتها بالوقوف وراء تسريب شريطه الجنسي مع كيم عام 2007، وهو ما نفته العائلة.