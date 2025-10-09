Advertisement

فنون ومشاهير

جينيفر أنيستون.. معركة صامتة مع الإنجاب استمرت عقدين

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:08
بعد سنوات من الشائعات والتكهنات حول سبب عدم إنجابها، قررت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون أن تروي أخيراً قصتها الحقيقية، لتضع حداً لما وصفته بـ"الافتراضات المؤلمة".
في مقابلة مؤثرة مع مجلة هاربرز بازار البريطانية، كشفت أنيستون (56 عاماً) أنها خاضت رحلة طويلة وصعبة من محاولات الإنجاب، متحدثة بصراحة للمرة الأولى عن تجاربها مع التلقيح الصناعي.

وقالت: "كان الناس يختلقون القصص عني دون أن يعرفوا ما مررت به خلال العشرين عاماً الماضية… قالوا إنني أنانية ومدمنة على العمل، لكن لم يكن أحد يعرف الحقيقة".

النجمة الشهيرة بمسلسل فريندز أكدت أنها خضعت لمحاولات تلقيح فاشلة وتمنت لو أنها جمدت بويضاتها في وقت أبكر.
وأضافت: "كانت رحلة مليئة بالأمل والخيبة، لكنها جعلتني أقوى."

أنيستون انفصلت عن الممثل براد بيت عام 2005 بعد خمس سنوات من الزواج، وسط حديث عن بداية علاقة بيت بـأنجلينا جولي، قبل أن تدخل لاحقاً علاقة استمرت ست سنوات مع الممثل جاستن ثيرو انتهت عام 2017.

ورغم كل ما واجهته، قالت الممثلة: "ما يهمني اليوم هو من يعرف حقيقتي. عائلتي وأصدقائي يعرفونني جيداً، ولا يهمني ما يُقال بعد ذلك."

وفي ختام حديثها، وصفت ما يُشاع عن رفضها للأمومة بأنه "كذبة مطلقة"، مؤكدة أن رغبتها في أن تكون أماً لم تتلاش يوماً، لكنها ببساطة واجهت واقعاً بيولوجياً قاسياً بصمت وكرامة.
