Advertisement

المرأة

تفاصيل "مؤلمة".. أنجلينا جولي تكشف أسرار طلاقها من براد بيت

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1427765-638957104077852796.webp
Doc-P-1427765-638957104077852796.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مستندات قضائية جديدة أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن الصعوبات العاطفية التي واجهتها خلال طلاقها من زوجها السابق براد بيت، خاصة في النزاع القائم حول قصر ميرافال في فرنسا.
Advertisement

جولي (50 عامًا) أوضحت أن الانفصال كان مؤلمًا عليها وعلى أطفالها، مشيرة إلى أنها تركت لبيت السيطرة الكاملة على منزليهما في لوس أنجلوس وميرافال عند تقديم طلب الطلاق، دون أي تعويض، على أمل أن يسهم ذلك في تهدئة الخلافات.

وأكدت النجمة أنها وأطفالها مادوكس (24)، باكس (21)، زهارا (20)، شايلو (19)، والتوأمان نوكس وفيفيان (17) لم يعودوا إلى ميرافال، نظرًا لارتباطه بالأحداث المؤلمة التي أدت إلى الطلاق. وأضافت أنها استأجرت منزلًا مؤقتًا أثناء البحث عن مسكن مستقر لهم.

ويقاضي بيت (61 عامًا) جولي للحصول على حصتها في القصر الفرنسي، مدعيًا أنها باعته دون إذنه، فيما تؤكد جولي أن موافقته لم تكن مطلوبة. كما كشفت أن الانشغال برعاية الأطفال وحمايتهم من آثار الطلاق دفعها لعدم العمل نحو عامين، ما أدى إلى ضائقة مالية حتى أنها لم تستطع شراء منزل نقدًا في لوس أنجلوس.

كما طلبت جولي من المحكمة استرداد 33 ألف دولار لتغطية الرسوم القانونية المتعلقة بردها على طلب بيت بالحصول على رسائلها الخاصة.
مواضيع ذات صلة
بريتني سبيرز تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها من سام أصغري
lebanon 24
10/10/2025 21:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
lebanon 24
10/10/2025 21:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران تبث وثائقيا تكشف فيه "أسرار" إسرائيل النووية!
lebanon 24
10/10/2025 21:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الحرب في غزة.. "منشور قوي" من أنجلينا جولي
lebanon 24
10/10/2025 21:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العليا

لوس أنجلوس

حكمت ال

على أمل

مادوكس

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-10-10
08:50 | 2025-10-10
07:49 | 2025-10-10
04:46 | 2025-10-10
03:05 | 2025-10-10
01:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24