فنون ومشاهير
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
Lebanon 24
19-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصريح مؤثر، كشفت نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
أن والدها الراحل، المحامي الشهير
روبرت كارداشيان
، لم يشجعها يومًا على خوض غمار القانون رغم شغفها به.
وقالت كيم خلال
مؤتمر صحفي
قبل عرض مسلسلها الجديد All’s Fair إنها كانت "الطفلة الفضولية" التي تتجول في مكتب والدها أثناء
القضايا
الكبرى، لكنها كانت تثير قلقه بتصرفاتها المندفعة.
وأضافت أن والدها قال لها ذات يوم: "أعرفك جيدًا يا كيم… هذا المجال سيضع عليك ضغوطًا كبيرة، لست متأكداً أنك ستحتملينه."
ورغم نصيحته، أكدت كيم أنها واثقة أنه سيكون اليوم فخورًا بإنجازها بعدما اجتازت امتحان "
بيبي
بار" في
كاليفورنيا
عام 2021 وتخرجت هذا العام من برنامج دراسي قانوني استمر أربع سنوات.
وأوضحت كيم (44 عامًا) أن المسلسل الجديد أتاح لها الجمع بين شغفها بالقانون ودعم
النساء في
هذا المجال، مشيرة إلى أنها تستمد إلهامها من والدها ومن المحاميات اللواتي يعملن لحماية الأسر والنساء.
وختمت بالقول: "ربما لم يؤمن والدي في البداية بطريقي، لكنه كان سيؤمن بي الآن أكثر من أي وقت مضى."
فنون ومشاهير
متفرقات
المرأة
روبرت كارداشيان
تلفزيون الواقع
كاليفورنيا
مؤتمر صحفي
النساء في
القضايا
روبرت
تابع
