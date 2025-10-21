Advertisement

المرأة

ليلى زاهر تتحدث عن شخصية ندى في "ولد بنت شايب"

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:00
كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، حيث صرحت قائلة:" بقدم شخصية ندى، هي بنت ذكية جدًا عندها هدف واضح عايزة توصله طول المسلسل، وعندها خطة ماشة عليها حرفيًا ، وكل حاجة مترتبة في دماغها بهدوء وثبات."
وأشارت ليلي مؤكدة:"الشخصية بعيدة عني تمامًا، فهى عاشت ظروف مختلفة جدًا، وبتتصرف بطريقة أنا مش ممكن أتصرف بيها، بس بحب أعمل كده دايمًا، أي كاركتر مختلف عني بيفرجني من الكمفورت زون."

وتحدثت ليلى عن مدى تأثرها بالشخصيات التي تقدمها، قائلة: "ساعات الشخصية بتمسك فيا شوية، بس المرة دي كنت مسيطرة على نفسي أكتر من زمان، خصوصًا بعد نسمة كاريزما، لأن الشخصية دي كانت غارزة جوايا جدًا." (اليوم السابع)
 
