24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ليلى زاهر تتحدث عن شخصية ندى في "ولد بنت شايب"
Lebanon 24
21-10-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
ليلى أحمد زاهر
عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، حيث صرحت قائلة:" بقدم شخصية ندى، هي بنت ذكية جدًا عندها هدف واضح عايزة توصله طول المسلسل، وعندها خطة ماشة عليها حرفيًا ، وكل حاجة مترتبة في دماغها بهدوء وثبات."
Advertisement
وأشارت ليلي مؤكدة:"الشخصية بعيدة عني تمامًا، فهى عاشت ظروف مختلفة جدًا، وبتتصرف بطريقة أنا مش ممكن أتصرف بيها، بس بحب أعمل كده دايمًا، أي كاركتر مختلف عني بيفرجني من الكمفورت زون."
وتحدثت ليلى عن مدى تأثرها بالشخصيات التي تقدمها، قائلة: "ساعات الشخصية بتمسك فيا شوية، بس المرة دي كنت مسيطرة على نفسي أكتر من زمان، خصوصًا بعد نسمة كاريزما، لأن الشخصية دي كانت غارزة جوايا جدًا." (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
22/10/2025 00:21:31
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: هجوم روسي ليلي على العاصمة الأوكرانية أسفر عن إصابة 38 شخصا بجراح
Lebanon 24
عمدة كييف: هجوم روسي ليلي على العاصمة الأوكرانية أسفر عن إصابة 38 شخصا بجراح
22/10/2025 00:21:31
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
Lebanon 24
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
22/10/2025 00:21:31
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة استجواب هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
Lebanon 24
بدء جلسة استجواب هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
22/10/2025 00:21:31
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى أحمد زاهر
أحمد زاهر
ليلى أحمد
ليلى زاهر
شويت
ارزة
فورت
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
Lebanon 24
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
16:37 | 2025-10-21
21/10/2025 04:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
Lebanon 24
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
10:51 | 2025-10-21
21/10/2025 10:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
09:09 | 2025-10-21
21/10/2025 09:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
Lebanon 24
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
04:48 | 2025-10-21
21/10/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
03:28 | 2025-10-21
21/10/2025 03:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:37 | 2025-10-21
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
10:51 | 2025-10-21
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
09:09 | 2025-10-21
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
04:48 | 2025-10-21
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
03:28 | 2025-10-21
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
02:25 | 2025-10-21
"دخل أوضتي وعمل كل يلي عايزه".. نجمة عربية تُثير الجدل بتصريحها عن أحد المخرجين (فيديو)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 00:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24