بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)

نُقلت المطربة صابرين النجيلي إلى أحد المستشفيات الكبرى في ، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لفحوص طبية دقيقة للاطمئنان على حالتها.وطمأنت النجيلي جمهورها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل المستشفى ظهرت فيه وهي تتلقى العلاج بالمحاليل الطبية، من دون تفاصيل حالتها، ما أثار قلق متابعيها الذين سارعوا إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتعيش النجيلي خلال الفترة الأخيرة نجاحًا فنيًا لافتًا، إذ تصدّرت أغنيتها "إنت عارف إنت مين" الترند بعد انتشار مقطع لها إلى جانب شقيقها، كما واصلت نجاحها بأغنية "قلبي دق دقة" التي عززت مكانتها كمطربة شابة تمتلك صوتًا قويًا وحضورًا مميزًا.ويُعرف عن صابرين أنها تكتب وتلحن أغانيها بنفسها، ما منحها هوية فنية خاصة تجمع بين العصرية والطرب الأصيل. وكانت قد بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج "أراب أيدول"، ثم عادت لتلفت الأنظار في "الزمن الجميل" على قناة ، حيث حازت إعجاب المكونة من أنغام، مروان ، وأسماء المنور.