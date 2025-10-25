26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تكون هذه الممثلة اللبنانية بطلة مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الممثلة
اللبنانية
سينتيا
خليفة
في حديث لـ "
القاهرة
اليوم" ان كل الأنباء المنتشرة عن تعاقدها على مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026 ومن بطولة الفنان
أحمد العوضي
غير صحيحة على الإطلاق.
Advertisement
سينتيا تُقيم
منذ فترة
في مصر، وتعيش حاليا انتعاشة فنية حيث انتهت من تصوير مسلسل "ابن النادي" للنجم
أحمد فهمي
الذي يعرض حاليا، إلى جانب بطولتها للفيلم المثير للجدل "سفاح التجمع" مع النجم
أحمد الفيشاوي
، بالإضافة لبطولتها فيلم White Mars مع النجمة العالمية لوسي هيل، وفيلم Borderline، مع النجم
البريطاني
لوسيان لافسكونت.
مواضيع ذات صلة
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
25/10/2025 13:57:13
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
Lebanon 24
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
25/10/2025 13:57:13
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
25/10/2025 13:57:13
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
25/10/2025 13:57:13
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي
أحمد العوضي
أحمد فهمي
البريطاني
الفيشاوي
منذ فترة
القاهرة
قد يعجبك أيضاً
تغيرت كثيراً.. ابنة شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور في آخر إطلالة لها (فيديو)
Lebanon 24
تغيرت كثيراً.. ابنة شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور في آخر إطلالة لها (فيديو)
03:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تدخل سباق رمضان 2026.. وتنضم إلى هذا المسلسل
Lebanon 24
نادين الراسي تدخل سباق رمضان 2026.. وتنضم إلى هذا المسلسل
02:36 | 2025-10-25
25/10/2025 02:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تحتفل بزفافها.. عريسها إعلامي تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تحتفل بزفافها.. عريسها إعلامي تعرفوا إليه (فيديو)
23:43 | 2025-10-24
24/10/2025 11:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
Lebanon 24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
23:00 | 2025-10-24
24/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
Lebanon 24
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
16:31 | 2025-10-24
24/10/2025 04:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:42 | 2025-10-25
تغيرت كثيراً.. ابنة شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور في آخر إطلالة لها (فيديو)
02:36 | 2025-10-25
نادين الراسي تدخل سباق رمضان 2026.. وتنضم إلى هذا المسلسل
23:43 | 2025-10-24
فنانة شهيرة تحتفل بزفافها.. عريسها إعلامي تعرفوا إليه (فيديو)
23:00 | 2025-10-24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
16:31 | 2025-10-24
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
14:37 | 2025-10-24
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 13:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24