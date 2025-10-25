هل تكون هذه الممثلة اللبنانية بطلة مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان؟

Advertisement

أكدت الممثلة سينتيا في حديث لـ " اليوم" ان كل الأنباء المنتشرة عن تعاقدها على مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026 ومن بطولة الفنان غير صحيحة على الإطلاق.سينتيا تُقيم في مصر، وتعيش حاليا انتعاشة فنية حيث انتهت من تصوير مسلسل "ابن النادي" للنجم الذي يعرض حاليا، إلى جانب بطولتها للفيلم المثير للجدل "سفاح التجمع" مع النجم ، بالإضافة لبطولتها فيلم White Mars مع النجمة العالمية لوسي هيل، وفيلم Borderline، مع النجم لوسيان لافسكونت.