المرأة

هل تكون هذه الممثلة اللبنانية بطلة مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:47
أكدت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة في حديث لـ "القاهرة اليوم" ان كل الأنباء المنتشرة عن تعاقدها على مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026 ومن بطولة الفنان أحمد العوضي غير صحيحة على الإطلاق.
سينتيا تُقيم منذ فترة في مصر، وتعيش حاليا انتعاشة فنية حيث انتهت من تصوير مسلسل "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي الذي يعرض حاليا، إلى جانب بطولتها للفيلم المثير للجدل "سفاح التجمع" مع النجم أحمد الفيشاوي، بالإضافة لبطولتها فيلم White Mars مع النجمة العالمية لوسي هيل، وفيلم Borderline، مع النجم البريطاني لوسيان لافسكونت.
 
أحمد الفيشاوي

أحمد العوضي

أحمد فهمي

البريطاني

الفيشاوي

منذ فترة

القاهرة

