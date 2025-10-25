أريانا غراندي: الشهرة ليست بريقًا دائمًا والحب تحت الأضواء مؤلم

Advertisement

في مقابلة حصرية مع مجلة OK!، فتحت النجمة العالمية غراندي قلبها للحديث بصراحة غير معهودة عن الجانب الخفي من الشهرة، والعلاقات العاطفية التي عاشت فصولها على مرأى من العالم، وعن الوداع العاطفي الذي تستعد له مع شخصيتها "غليندا" في فيلمها المنتظر Wicked: For Good، إلى جانب سينثيا إريفو وجوناثان بيلي.غراندي، البالغة من العمر 32 عامًا، استطاعت أن تبني أسطورة فنية متكاملة، متنقلة بين عوالم الغناء والتمثيل بمرونة نادرة. فمن نجمة صاعدة في قناة Nickelodeon إلى مغنية تتصدر قوائم Billboard العالمية، وصولاً إلى ممثلة نالت ترشيحات للأوسكار والـBAFTA، لتثبت أنها واحدة من أبرز رموز الجيل الجديد في موسيقى البوب والسينما.لكن، خلف البريق، ثمّة أثمان باهظة تدفعها النجمة يوميًا. تقول أريانا بصراحة: "قليلون فقط يفهمون الضغوط التي ترافق النجاح، ومن بينهم . نحن كنساء نواجه توقعات مختلفة منذ بداياتنا، وإن عبّرنا عن آرائنا أو طالبنا بالعدالة، يُنظر إلينا وكأننا متعجرفات أو صعبات الإرضاء. علينا أن نستمر في دعم بعضنا والتحدث بصراحة عمّا نمر به."حياة أريانا لم يكن يومًا بعيدًا عن الأضواء؛ من علاقتها بالمغني الراحل ماك ، إلى خطبتها من نجم Saturday Night Live بيت ديفيدسون، ثم زواجها من رجل الأعمال دالتون غوميز، وأخيرًا الجدل الذي أُثير حول علاقتها بزميلها في Wicked إيثان سلايتر.وتعلّق قائلةً: "العيش تحت المجهر أمر مرهق. لا يمكنك كل ما يُقال، لكن يمكنك حماية ما هو حقيقي في حياتك قدر الإمكان."ورغم كل الضجيج المحيط بها، تواصل غراندي تقدمها بثقة نادرة. فمنذ ظهورها الأول على مسرح برودواي وهي في سن المراهقة، وحتى إطلاق ألبومات مثل Dangerous Woman وThank U, Next، كانت خطواتها مدروسة وشغفها ثابتًا. وقد تُوجت مسيرتها بجائزة غرامي عن ألبوم Sweetener.أما عن عودتها إلى التمثيل، فتصفها بأنها عودة إلى الجذور: "التمثيل هو حلم الطفولة. الموسيقى تسمح لي بأن أكون نفسي، أما التمثيل فيمنحني فرصة أن أعيش في عوالم أخرى، أن أفهم دوافع شخصيات لا تشبهني بالضرورة."ومع اقتراب انتهاء تصوير Wicked: For Good، تعترف أريانا بأن توديع "غليندا" لن يكون سهلاً: "ربما انتهى هذا الفصل من حياتي، لكنني سأحتفظ بعصا غليندا في قلبي إلى الأبد."