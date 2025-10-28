Advertisement

المرأة

بسبب ابنها.. سيرين عبد النور تشن هجوماً عنيفا على هؤلاء

Lebanon 24
28-10-2025 | 01:00
قامت الفنانة سيرين عبد النور بمهاجمة المتنمرين الذين أساءوا إلى ابنها "كريستيانو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت سيرين في تصريحات إعلامية إن "هناك من يختبئون خلف أسماء وصور مزيفة ليفسدوا حياة الناس من وراء الشاشات".

وأوضحت أن "ابنها تعرّض في بعض الفترات لتصرّفات من جانب أشخاص يمكن وصفهم بأنهم حفنة من المجرمين، يتعاملون مع الفضاء الإلكتروني وكأنه سجن يقضون فيه وقتهم بمحض إرادتهم"، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي فقدت معناها الإنساني، وتحولت إلى سجون افتراضية وأداة للأذى والشر والتربّص بالآخرين"، مؤكدة أن "عدالة السماء لن تغفل عن هؤلاء، وأنهم سينالون ما يستحقونه عاجلًا أم آجلًا".


