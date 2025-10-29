Advertisement

المرأة

أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً

Lebanon 24
29-10-2025 | 14:00
Doc-P-1435649-638973630376220407.jpg
Doc-P-1435649-638973630376220407.jpg photos 0
طرحت النجمة أنغام أحدث أعمالها الغنائية، والذى يحمل اسم اختلفنا فرقنا افترقنا، وذلك بعدما روجت لها من خلال طرح بوستر تشويقى للأغنية.
وكانت أنغام أطلقت برومو تشويقى للأغنية، دون الإفصاح عن أى كلمات، وإنما اكتفت بطرح جزء من الموسيقى، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها "قريبا".

وتحيى النجمة أغام حفلا غنائيا في باريس يوم 2 تشرين الثاني الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. (اليوم السابع)

 
