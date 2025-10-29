أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً

Advertisement

طرحت النجمة أحدث أعمالها الغنائية، والذى يحمل اسم اختلفنا فرقنا افترقنا، وذلك بعدما روجت لها من خلال طرح بوستر تشويقى للأغنية.وكانت أنغام أطلقت تشويقى للأغنية، دون الإفصاح عن أى كلمات، وإنما اكتفت بطرح جزء من الموسيقى، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها "قريبا".وتحيى النجمة أغام حفلا غنائيا في يوم 2 تشرين الثاني الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. (اليوم السابع)