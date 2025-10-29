21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً
Lebanon 24
29-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت النجمة
أنغام
أحدث أعمالها الغنائية، والذى يحمل اسم اختلفنا فرقنا افترقنا، وذلك بعدما روجت لها من خلال طرح بوستر تشويقى للأغنية.
Advertisement
وكانت أنغام أطلقت
برومو
تشويقى للأغنية، دون الإفصاح عن أى كلمات، وإنما اكتفت بطرح جزء من الموسيقى، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها "قريبا".
وتحيى النجمة أغام حفلا غنائيا في
باريس
يوم 2 تشرين الثاني الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟ عادت بكليب جديد (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟ عادت بكليب جديد (فيديو)
30/10/2025 04:54:43
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدن".. أغنية فيروز بريمكس كندي
Lebanon 24
"وحدن".. أغنية فيروز بريمكس كندي
30/10/2025 04:54:43
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24
بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
30/10/2025 04:54:43
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
30/10/2025 04:54:43
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس
برومو
باري
بروم
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل
Lebanon 24
ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل
16:10 | 2025-10-29
29/10/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشيل أوباما تحتفي بشعرها.. نصائحها في كتاب جديد
Lebanon 24
ميشيل أوباما تحتفي بشعرها.. نصائحها في كتاب جديد
11:50 | 2025-10-29
29/10/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المراهقين وأهلهم.. كيف نخفّف التوتر ونبني جسوراً من الثقة؟
Lebanon 24
بين المراهقين وأهلهم.. كيف نخفّف التوتر ونبني جسوراً من الثقة؟
10:00 | 2025-10-29
29/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صِراعُ الأخوّة.. عندما يَتحوّل التنافس إلى تنمّر داخل البيت
Lebanon 24
صِراعُ الأخوّة.. عندما يَتحوّل التنافس إلى تنمّر داخل البيت
08:00 | 2025-10-29
29/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لفحوص طبية في الدماغ.. هذه حالة كيم كارداشيان الصحية (فيديو)
Lebanon 24
بعد خضوعها لفحوص طبية في الدماغ.. هذه حالة كيم كارداشيان الصحية (فيديو)
05:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:10 | 2025-10-29
ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل
11:50 | 2025-10-29
ميشيل أوباما تحتفي بشعرها.. نصائحها في كتاب جديد
10:00 | 2025-10-29
بين المراهقين وأهلهم.. كيف نخفّف التوتر ونبني جسوراً من الثقة؟
08:00 | 2025-10-29
صِراعُ الأخوّة.. عندما يَتحوّل التنافس إلى تنمّر داخل البيت
05:42 | 2025-10-29
بعد خضوعها لفحوص طبية في الدماغ.. هذه حالة كيم كارداشيان الصحية (فيديو)
03:05 | 2025-10-29
إليسا تُثير مُجددا قلق الجمهور بشأن صحتها.. تخفي تورما في يدها!؟ (فيديو)
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24