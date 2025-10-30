هي تونسية.. زوجة عادل كرم في إطلالة نادرة تعرفوا إليها (صورة)



ونشر كرم صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق جمعته بإليسا إضافة إلى زوجته فريدة بن لطيف وذلك في ظهور نادر لها. شارك الممثل ومقدم البرامج مؤخرا في الإحتفال الذي أقامته الفنانة إليسا في بمناسبة عيد ميلادها.ونشر كرم صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق جمعته بإليسا إضافة إلى زوجته فريدة بن لطيف وذلك في ظهور نادر لها.

ولفتت لطيفة الأنظار حيث ارتدت فستانا .



يُذكر ان كرم كان متزوجا من ريتا حنا شقيقة الممثل ومقدم البرامج ورزق منها بابنه شربل عام 2014، نفس العام الذي حدث فيه الطلاق. ثم تزوج من التونسية فريدة بن لطيف. وفي أيار 2021 رزق بابنته " ".