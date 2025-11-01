عن شعرها.. كاردي بي تثير الجدل باعتراف صادم

Advertisement

ظهرت بي ضاحكة خلال البث المباشر وهي تقول إنها لم تتذكر آخر مرة غسلت فيها شعرها، مؤكدة الأمر بأسلوب ساخر لفت انتباه متابعيها. وأضافت بمزاحها المميز: "لقد تركت شعري فترة طويلة لدرجة أنني قد أستضيف حشرات خيالية فيه"، مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت تمزح مع جمهورها أم تتحدث بجدية.دأرجعت الفنانة العالمية سبب إهمالها لعناية شعرها إلى الانشغال بحملها بطفلها الجديد من لاعب الأميركي ستيفون ديغز، وازدحام جدول أعمالها في الفترة الماضية، مما جعلها تؤجل الاهتمام بجمالها وشعرها لفترة طويلة. (العين)