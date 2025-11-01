Advertisement

المرأة

عن شعرها.. كاردي بي تثير الجدل باعتراف صادم

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1436874-638976226099916423.png
Doc-P-1436874-638976226099916423.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بث مباشر مفاجئ على إنستغرام، أطلقت النجمة العالمية كاردي بي اعترافاً صادماً كشفت خلالها عن أنها لم تعتنِ بشعرها أو تغسله منذ حوالي ثلاثة أشهر، في تصريح أثار موجة تفاعل واسعة بين متابعيها.
Advertisement

ظهرت كاردي بي ضاحكة خلال البث المباشر وهي تقول إنها لم تتذكر آخر مرة غسلت فيها شعرها، مؤكدة الأمر بأسلوب ساخر لفت انتباه متابعيها. وأضافت بمزاحها المميز: "لقد تركت شعري فترة طويلة لدرجة أنني قد أستضيف حشرات خيالية فيه"، مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت تمزح مع جمهورها أم تتحدث بجدية.

دأرجعت الفنانة العالمية سبب إهمالها لعناية شعرها إلى الانشغال بحملها بطفلها الجديد من لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز، وازدحام جدول أعمالها في الفترة الماضية، مما جعلها تؤجل الاهتمام بجمالها وشعرها لفترة طويلة. (العين)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: مغنية تثير الجدل بخلع شعرها المستعار على المسرح
lebanon 24
02/11/2025 14:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مونيكا بيلوتشي تُثير الجدل بنشرها صورة مع نجم عربي وسيم!
lebanon 24
02/11/2025 14:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"
lebanon 24
02/11/2025 14:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
lebanon 24
02/11/2025 14:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24

كرة القدم

كاردي بي

العين

تيفون

تيفو

ادما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
04:25 | 2025-11-02
03:00 | 2025-11-02
02:00 | 2025-11-02
01:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24