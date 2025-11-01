29
المرأة
عن شعرها.. كاردي بي تثير الجدل باعتراف صادم
Lebanon 24
01-11-2025
|
13:32
photos
في بث مباشر مفاجئ على إنستغرام، أطلقت النجمة العالمية
كاردي بي
اعترافاً صادماً كشفت خلالها عن أنها لم تعتنِ بشعرها أو تغسله منذ حوالي ثلاثة أشهر، في تصريح أثار موجة تفاعل واسعة بين متابعيها.
ظهرت
كاردي
بي ضاحكة خلال البث المباشر وهي تقول إنها لم تتذكر آخر مرة غسلت فيها شعرها، مؤكدة الأمر بأسلوب ساخر لفت انتباه متابعيها. وأضافت بمزاحها المميز: "لقد تركت شعري فترة طويلة لدرجة أنني قد أستضيف حشرات خيالية فيه"، مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت تمزح مع جمهورها أم تتحدث بجدية.
دأرجعت الفنانة العالمية سبب إهمالها لعناية شعرها إلى الانشغال بحملها بطفلها الجديد من لاعب
كرة القدم
الأميركي ستيفون ديغز، وازدحام جدول أعمالها في الفترة الماضية، مما جعلها تؤجل الاهتمام بجمالها وشعرها لفترة طويلة. (العين)
