منوعات

فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:02
سجلت العاصمة الأردنية أول حالة طلاق مرتبطة بحفل الفنانة هيفاء وهبي، بعدما وقع خلاف بين شاب وزوجته، بدأت ملامحه عندما اكتشفت الأخيرة أنّه كان قد استدان مبلغًا ماليًا الأسبوع الماضي لشراء ذهب لها.
غير أنّ الزوجة اكتشفت أن زوجها قد استخدم هذا المبلغ لحجز تذكرة حضور حفل هيفاء وهبي، ما أثار غضبها بشدة وأدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين، انتهت باتّخاذ قرار الطلاق رسميًا، بعد يوم من حفل الفنانة اللبنانية في عمان.
 
 
 
