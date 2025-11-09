فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل

سجلت العاصمة أول حالة طلاق مرتبطة بحفل الفنانة ، بعدما وقع خلاف بين شاب وزوجته، بدأت ملامحه عندما اكتشفت الأخيرة أنّه كان قد استدان مبلغًا ماليًا الأسبوع الماضي لشراء ذهب لها.

غير أنّ الزوجة اكتشفت أن زوجها قد استخدم هذا المبلغ لحجز تذكرة حضور حفل وهبي، ما أثار غضبها بشدة وأدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين، انتهت باتّخاذ قرار الطلاق رسميًا، بعد يوم من حفل الفنانة في .