Advertisement

المرأة

بالصورة... أين ستُحيي نجوى كرم حفل رأس السنة؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1440003-638983000424640432.jpg
Doc-P-1440003-638983000424640432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعدّ الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل ضخم في دبي ليلة استقبال العام الجديد 2026، حيث تجتمع برفقة الفنان وائل كفوري على خشبة مسرح "أرينا فيستفال سيتي". (الامارات 24)
Advertisement


مواضيع ذات صلة
برفقة زوجها الإماراتي.. نجوى كرم تُحيي حفلا في دبي وتتألق بفستان برتقالي (فيديو)
lebanon 24
09/11/2025 22:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصدار "يلعن البعد".. نجوى كرم تحيي حفلاً في قطر
lebanon 24
09/11/2025 22:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
lebanon 24
09/11/2025 22:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
lebanon 24
09/11/2025 22:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل كفوري

الامارات

كفوري

أرين

نجوى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:08 | 2025-11-09
10:00 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
05:53 | 2025-11-09
03:20 | 2025-11-09
02:43 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24