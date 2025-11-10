23
المرأة
في أول تعليق... هذا ما قالته آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من الفنان الشهير
Lebanon 24
10-11-2025
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت آن
الرفاعي
، زوجة النجم
كريم محمود عبد العزيز
السابقة، بعد إعلان الأخير خبر طلاقهما عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام".
وكتبت آن عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على
بيتي
وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال
ستوري
على انستجرام بعد 14 سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون".
وأضافت: "شكرا على التقدير و الاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".
وكتب كريم عبر "ستوري" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".
وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".
