روبي تطرح أغنية "حقك عليا"

أطلقت النجمة ، ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان حقك عليّا، على طريقة السينغل.وجاء طرح أغنية روبي بعد سلسلة من المنشورات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، حيث نشرت روبي مقاطع من كلمات الأغنية في شكل منشورات غامضة دون توضيح، ما دفع الجمهور للتساؤل عن معناها الحقيقي وما إذا كانت تعبر عن حالة شخصية تعيشها الفنانة. (اليوم السابع)