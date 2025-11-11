Advertisement

المرأة

روبي تطرح أغنية "حقك عليا"

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1441036-638984904359189299.jpg
Doc-P-1441036-638984904359189299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت النجمة روبي، عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان حقك عليّا، على طريقة السينغل.
Advertisement
وجاء طرح أغنية روبي بعد سلسلة من المنشورات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، حيث نشرت روبي مقاطع من كلمات الأغنية في شكل منشورات غامضة دون توضيح، ما دفع الجمهور للتساؤل عن معناها الحقيقي وما إذا كانت تعبر عن حالة شخصية تعيشها الفنانة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"العيب عليا".. روبي تُثير الجدل بمنشور غامض ماذا قصدت؟
lebanon 24
12/11/2025 09:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحسن حالتها الصحية.. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة
lebanon 24
12/11/2025 09:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أغنية جديدة لأنغام بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" قريباً
lebanon 24
12/11/2025 09:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟ عادت بكليب جديد (فيديو)
lebanon 24
12/11/2025 09:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عبر موقع

يوتيوب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:21 | 2025-11-12
00:27 | 2025-11-12
16:51 | 2025-11-11
12:00 | 2025-11-11
10:29 | 2025-11-11
06:58 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24